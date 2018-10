Plekanec ozdobil 1000. zápas v NHL první trefou v sezoně

Výsledky NHL Toronto - Los Angeles 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) Branky: 1. a 48. K. Kapanen, 20. Marleau, 29. Marner - 24. Kovalčuk. Střely na branku: 25:34. Diváci: 19.429. Hvězdy utkání: 1. K. Kapanen, 2. Sparks, 3. Matthews (všichni Toronto). Nashville - Minnesota 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) Branky: 7. C. Smith, 24. Ekholm, 33. F. Forsberg, 60. Salomäki - 14. Dumba, 36. M. Koivu. Střely na branku: 28:31. Diváci: 17.165. Hvězdy utkání: 1. Turris, 2. F. Forsberg, 3. C. Smith (všichni Nashville). Ottawa - Dallas 4:1 (0:1, 1:0, 3:0) Branky: 40. Lajoie, 42. B. Tkachuk, 51. Boedker, 59. Z. Smith - 17. Klingberg. Střely na branku: 24:38. Diváci: 12.358. Hvězdy utkání: 1. C. Anderson, 2. B. Tkachuk, 3. Duchene (všichni Ottawa). Montreal - Detroit 7:3 (3:1, 3:0, 1:2) Branky: 8. a 36. Drouin, 17. Plekanec, 20. Tatar, 24. Gallagher, 25. Hudon, 59. Byron - 18. a 48. Athanasiou (na první Hronek), 51. Vanek. Střely na branku: 35:28. Diváci: 20.323. Hvězdy utkání: 1. Plekanec, 2. Tatar, 3. Drouin (všichni Montreal).