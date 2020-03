Podle Hockey News bude hokejové MS zrušeno, IIHF to zatím nepotvrdila

CURYCH Květnové hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku bude podle zdroje The Hockey News zrušeno kvůli pandemii koronaviru. Magazín to uvedl na twitterovém účtu s konstatováním, že rozhodnutí bude oficiálně potvrzeno v příštích dnech. Mezinárodní hokejová federace IIHF to nepotvrdila a uvedla, že ohledně šampionátu v současné době ještě žádné rozhodnutí nepadlo.

Zástupci IIHF již dříve informovali, že o konání mistrovství světa v Lausanne a Curychu by se mělo rozhodnout nejpozději do poloviny dubna. Turnaj je naplánován od 8. do 24. května a čeští hokejisté byli zařazeni do skupiny A v Lausanne se Švédskem, Běloruskem, Kanadou, Velkou Británií, Slovenskem, Dánskem a Německem.