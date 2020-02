POHLED: Okleštěná reprezentace? Náhradníci mají motivaci

stockholm Hokejisty české reprezentace čeká ve čtvrtek první zápas přípravného turnaje ve Stockholmu. S domácími Švédy hrají od 19 hodin. Co čekat od národního týmu, jehož skladbu významně ovlivnily omluvenky? Debut mohou zažít dva nováčci, jinak trenér Miloš Říha sází na jistoty, neboť touží po úspěchu.

Proti Švédům se počítá s karlovarským útočníkem Jakubem Flekem, jenž na premiéru čekal do 27 let, kdežto 22letý novic Jan Dufek ze Zlína teprve uvidí, zda příležitost dostane alespoň o víkendu.

Předpokládaná sestava proti švédsku: Will - Jeřábek, Šulák, Krejčík, Mozík, Moravčík, Košťálek, D. Musil, Němeček - Řepík, Jan Kovář, Zaťovič - Lenc, Horák, M. Stránský - H. Zohorna, T. Zohorna, Hyka - D. Šťastný, R. Zohorna, Flek.

Tolik k „zelenáčům“. Zbytek nominace tvoří známá jména. Pro srovnání, Švédi mají v kádru jednoho nováčka (zase ale oproti prosincovým hrám v Rusku kádr obměnili z půlky), Finové čtyři a Rusové deset! Ti dají příležitost dokonce sedmi vicemistrům světa do 20 let z Ostravy.

Říha tolik neexperimentuje. Vsadil na osvědčené hokejisty. Zná tahouny Jana Kováře, bratry Zohornovy, Michala Moravčíka a spol. Věří jim, i proto odjede na třetí turnaj Roman Will ze švédského Rögle BK, který ve čtvrtek proti domácím bude chytat. „Chci vyhrávat!“ vysvětluje nominace.

Na Říhovi vidíte touhu po úspěchu, dává najevo, že chce za sebou něco zanechat, aby se na něj vzpomínalo ve spojení s úspěchy. Čtvrté místo z loňského mistrovství světa je pro něj zcela pochopitelně málo.

„Miloš Říha je vítězný typ. Nepojede nikam se slovy, že jde jen hráče obhlédnout. A jaký mladík by měl mít prostor jako Honza Kovář? Mládí znamená jen to, že jste nezestárl, není to zásluha. Říha chce mít to nejsilnější,“ říká bývalý útočník David Pospíšil.

Jenže není v přípravných turnajích Euro Hockey Tour trochu bezpředmětné, kdo vyhraje? Možná by bylo prospěšnější ozkoušet na nich vedle zažitých borců nezkušené hokejisty, z nichž by se ti nejlepší mohli podívat na květnový šampionát. Nenakládat porce minut na úzký kruh hráčů. I to prý Říha plánoval, ale naboural mu to třeba odchod litvínovského Jana Myšáka do zámoří, mladoboleslavského Najmana a Zbořila zase neměl pustit klub.



„Ano, je to klasický přípravný turnaj. Mělo by se to odehrát tak, aby jméno českého hokeje neutrpělo, aby ostatní viděli, že se stále musí bát naší síly. Jestli se ale vyhraje, je za mě jedno,“ uznává Pospíšil.

Říhovy představy o Švédských hrách naboural vysoký počet omluvenek. Ostatně nováček Dufek dostává šanci právě díky nim. Z původního seznamu vypadli obránce Šustr a útočníci Birner, Jaškin, Filippi, Hanzl, Nestrašil, Beránek, Sedlák nebo extraligový král Gulaš. To jsou jména, která Říha uvedl, později dodal, že omluvenek bylo ještě daleko víc.

Buď nejedou pro zranění, nebo je kluby z extraligy a KHL nechtěly uvolnit, když soutěže míří do klíčové fáze. „Já chápu obě strany. Vemte si, že kluby ty hráče platí, takže si je hlídají a hýčkají. Kdyby jim klíčoví hráči vypadli, týmová úroveň okamžitě spadne. Dotkne se to nejen sportovní stránky, kluby se teď snaží i získávat sponzory,“ vysvětluje Pospíšil.

Říhovi se tím komplikuje obhajoba loňského vítězství na Švédských hrách. Při oznámení nominace označil sestavu za okleštěnou a oslabenou. „Věřím, že hráči, kteří přijeli, mají sílu a chuť. Je to také výzva pro nás. I po peripetiích při složení mužstva, což mi připadá neuvěřitelné, jsme dali dohromady velmi silné mužstvo,“ dodal později.

Kapitána bude osekanému kádru dělat útočník Jan Kovář (asistenti budou Jakub Jeřábek a Tomáš Zohorna). Říha na vítězství nerezignoval, těžit může z motivace náhradníků, kteří se budou chtít předvést. Zároveň má šanci ukázat, že i v nekomfortní situaci umí mířit za úspěchem.