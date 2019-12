Pokud budeme hrát s Kanadou jako ve třetí třetině s Američany, vyhrajeme, burcuje Kubíček

ostrava Byl pořádně naštvaný. Po dlouhém přezkoumávání totiž rozhodčí ve 47. minutě zápasu s USA neuznali jeho vyrovnávací gól. Obránce českých hokejistů do 20 let Šimon Kubíček však všechnu negativní energii přetavil o chvíli později v přesilovce do střely, po níž Petr Čajka vyrovnal na 3:3.

Češi sice nakonec prohráli 3:4 v prodloužení, i jeden získaný bod je však narosto klíčový pro postup do čtvrtečního čtvrtfinále.

„Hráli jsme na výhru, ale jsme rádi za bod. Prodloužení už bývá o štěstí. Pokud budeme hrát stejným způsobem i proti Kanadě, můžeme vyhrát,“ liboval si osmnáctiletý bek.

Šimone, díky vaší střele a doržce Petra Čajky jste jednou nohou ve čtvrtfinále. Museli jste si hodně oddechnout, že?

Možná trochu jo, ale nechceme spoléhat na ostatní. Věříme, že uděláme body i s Kanadou.

Přitom vy jste mohl být slavný, sudí však váš vyrovnávací gól neuznal. Jak jste situaci viděl?

Já chtěl jen trefit bránu. Asi ho Ondra (Pavel) trochu štrejchnul. Přál jsem si, aby to byl gól, bohužel. Teď je to už jedno, nic nenaděláme. Chtěli jsme se uklidnit, protože jsme měli přesilovou hru. Když to neuznali, všichni byli naštvaní, ale zdravě. Věřili jsme si.

I z toho důvodu jste pak hned vzápětí vyrovnali...

Jo, potřebovali jsme srovnat, no. Tak jsme všechno posílali na bránu! Michal Teplý udělal dobře, že nezazmatkoval, dal mi to. A Čája to výborně doklepnul.

Nebyl jste naštvaný i kvůli tomu, že Američané několik svých pádu přihráli?

Hrají agresivně, hodně do těla. Ale jestli něco přihrávají? Těžko říct, já to v zápase neřeším.

Půjdete díky získanému bodu a tomu, že už budete vědět, zda jste postoupili do čtvrtfinále, do duelu s Kanadou uvolněnější?

Půjdeme do něj bojovně jako dnes. Musíme se vyvarovat faulů a mít lepší začátek. Prvních deset minut teď dobrých nebylo. Zítra máme další šanci na body.