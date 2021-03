Poslední extraligové kolo: Liberec postoupil do čtvrtfinále extraligy, hokejisty Plzně čeká předkolo

Praha Hokejisté Liberce doplnili první Spartu, druhý Třinec a třetí Mladou Boleslav ve čtveřici, co po 52 kolech základní části extraligy postoupila rovnou do čtvrtfinále. Týmy teď budou čekat, který soupeř pro ně vzejde z předkola, toho se zúčastní výjimečně osm týmů.

A kdo tvoří dvojice v předkole? Plzeň - Olomouc, Hradec Králové - Litvínov, Pardubice - Karlovy Vary a Vítkovice - Kometa.

Rozhodla o tom tabulka, která možná překvapivě zůstala po nedělních výsledcích beze změny co se týče pořadí klubů. Ředitel soutěže Josef Řezníček předal Spartě Prezidentský pohár poté, co Pražané padli s Mladou Boleslaví 2:3.

„Dnes to bylo uspávání hadů, nebudu vám lhát. Byl to zbytečný zápas, o moc nešlo. Trenéři nám řekli, že nám dnes odpustí i nějaké nedohrání soubojů, hlavně jsme to chtěli přežít bez zranění,“ přiznal bezprostředně po utkání sparťanský obránce Adam Polášek České televizi.



Asi nejdůležitější souboj proběhl na dálku, Liberec i Plzeň si dělaly zálusk na poslední přímé postupové místo do čtvrtfinále. Liberci stačily dva body, aby pozici uhájil.

Vzhledem k tomu, že Liberec porazil Vítkovice 4:1, Plzni nestačila ani kanonáda do sítě Olomouce 9:1. Hattrick si připsal útočník Filip Suchý. Olomouc může výsledek lehce strašit, neboť právě s Plzní se už příští týden utká v předkole.

V dalších duelech si Hradec Králové poradil s Karlovými Vary 4:1 a Pardubice porazily Kometu 5:2.

Se sezonou se rozloučily České Budějovice a Zlín. Jihočeský Motor prohrál s Třincem 0:4 a připsal si 42. nezdar v základní části. Zlín končí na předposledním místě po vítězství nad Litvínovem 3:0.

Co se týče individuálních statistik, ty ovládl brněnský Peter Mueller se 64 body (29 + 35), druhý končí třinecký Martin Růžička (63 bodů, 19 + 44) a třetí Milan Gulaš (56 bodů, 21 + 35). Nejlepším střelcem ligy se stal třinecký Matěj Stránský se 33 góly.

S českou extraligou se rozloučil také českobudějovický trenér Václav Prospal, který dopředu avizoval, že odletí zpět za rodinou do Spojených států, v příští sezoně ho má nahradit Jaroslav Modrý, který se naopak z Los Angeles stěhuje