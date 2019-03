NHL se po 9 letech vrací do Prahy. Zámořské hvězdy si zahrají v O2 aréně

PRAHA Letos přiletí Jakub Voráček, v dalších letech zřejmě David Pastrňák či Tomáš Hertl. NHL ve čtvrtek potvrdila, že se po delší době vrátí do Prahy. V pátek 4. října se v O2 areně střetnou Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks, lístky v ceně od 1 990 do 7 990 korun se začnou prodávat ve středu 27. března v síti Ticketportal.

O2 arena se promění v dům splněných přání. Pro fanoušky i řadu hokejistů je utkání NHL v Česku úžasnou událostí.



„Nezapomenutelná meta v mé kariéře,“ řekl Jakub Voráček, útočník Philadelphia Flyers.



„Když jsem zprávu slyšel poprvé, měl jsem obrovskou radost,“ pravil obránce Radko Gudas, jeho spoluhráč.

Radko Gudas.

„Velká věc jak pro mě tak pro celou naši republiku,“ řekl chicagský forvard David Kämpf. „Doufám, že dorazí hodně lidí a že si to všichni užijeme.“



Kluby s lesklým jménem, řadou hvězd (Giroux, Kane, Toews) a košatou tradicí v Praze znovu předvedou jiskřivou show a opráší slávu National Hockey League.

Navážou na soutěžní zápasy New York Rangers s Tampa Bay Lightning (2008) a Phoenix Coyotes s Boston Bruins (2010). Exhibiční partie v Česku odehráli Bruins s Libercem (2010) a Rangers se Spartou (2011).

Kdo se valí do Prahy? Philadelphia Flyers

Rok založení: 1967

Vítězství ve Stanley Cupu: 2 (1974, 1975)

Hlavní hvězdy: Claude Giroux, Jakub Voráček, James Van Riemsdyk, Shayne Gostisbehere

Legendy klubu: Bernie Parent, Bobby Clarke, Bill Barber, Eric Lindros Chicago Blackhawks Rok založení: 1926

Vítězství ve Stanley Cupu: 6 (1934, 1938, 1961, 2010, 2013, 2015)

Hlavní hvězdy: Patrick Kane, Jonathan Toews, Duncan Keith, Corey Crawford

Legendy klubu: Glenn Hall, Tony Esposito, Pierre Pilote, Bobby Hull, Stan Mikita, Denis Savard

Flyers a Blackhawks se tu předvedou v rámci dlouhodobého projektu Global Series, kterým se NHL hodlá ještě víc zviditelnit v Evropě.

Předběžně se počítá s dalšími výsadky týmů v Praze v následujících čtyřech letech - ať v ostrých nebo v přípravných mačích.

Doprovodí je NHL Fan Tour, jakási hokejová pouť, která v pěti velkých městech přiblíží návštěvníkům současnost i historii ligy, nabídne spoustu atrakcí a předvede řadu jedinečných exponátů.

Nejpodstatnější jsou však samozřejmě samotné zápasy. Jako první budou do Česka vysláni hoši z Philadelphie a Chicaga.

„Těžko jsme si letos mohli přát atraktivnější obsazení,“ řekl podnikatel Tomáš Petera, jenž po obchodní stránce na Global Series spolupracuje s NHL a promotérskou společností Live Nation.

„Blackhawks jsou legendární organizací, v sestavě mají několik superstars. A za Philadelphii válí Jakub Voráček.“

Právě jeho účast je pro úspěch takové akce klíčová. „Je komu fandit, je na koho se podívat... Vidět Voráčka v opravdovém zápase NHL na vlastní oči je prostě zážitek,“ tvrdí Petera.

Patrick Kane z Chicaga.

Flyers budou v O2 areně vedeni jako domácí. Dá se očekávat, že většina obecenstva bude přát jim. Podobnou podporu by v Praze mohli najít ještě třeba Boston Bruins, v jejímž útoku září Davidové Pastrňák s Krejčím.



Na podzim 2019 se Global Series nemohli zúčastnit, jelikož loni šířili slávu NHL v Číně a podle pravidel v kolektivní smlouvě mezi hráči a majiteli klubů se druhou sezonu po sobě na výpravy do ciziny vydat nesmějí.



V rodné zemi by se ovšem David & David mohli představit v dalších letech. Zvlášť šikovný dravec Pastrňák poutá pozornost. Těžko si nyní představit větší magnet na české diváky.

„Na seznamu mých přání pro další roky jsou Bruins hodně vysoko,“ prohlásil Petera. „Byla by nádhera zahrát si NHL doma,“ citovala Pastrňáka oficiální stránka NHL. „Snad to někdy klapne.“

Stejné nadšení vyvolala myšlenka taky u Tomáše Hertla ze San Jose, jenž v rozhovoru pro iDNES řekl:



„To by byla neskutečná pecka. Mohli by mě naživo vidět příbuzní, kteří se za mnou nedostanou do Ameriky. Jen je škoda, že s tím nemůžu nějak pomoct. Leda bych do San Jose dotáhl ještě pár Čechů, aby nás NHL do Prahy poslala. Aspoň bych pak zdejším klukům mohl ukázat, jak vypadá pořádné město.“