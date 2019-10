Praha si udělala u vedení NHL dobré jméno. Příští rok tu má proto hrát Pastrňákův Boston

Praha Povedený týden mají za sebou pořadatelé pátečního duelu NHL v pražské O2 areně. Aktéři duelu Philadelphia - Chicago (4:3) i vedení soutěže si pochvalovali nejen organizaci duelu, ale i atmosféru, kterou mu vytvořili diváci.

Už teď se proto mluví o tom, že NHL zavítá do Prahy i příští rok. Mluví se o tom, že zde bude hrát Boston, jeho soupeřem by měl být Washington, pokud by mu nedopadly námluvy s tím hrát v roce 2020 v Rusku.

Další alternativou pak jsou týmy Buffala a Floridy.

Potvrdil to druhý nejvyšší muž NHL Bill Daly, který uvedl, že by se se zámořskou soutěží vracel do Prahy častěji.

Do O2 areny už NHL zavítala dvakrát. V roce 2008 zde odehráli dva zápasy New York Rangers a Tampa Bay, o dva roky později zde rovněž dva duely sehrály Boston a Phoenix.

Podle Tomáše Petery, který duel Flyers vs. Blackhawks spolupořádal po obchodní a marketingové stránce, by mohli příští rok do Prahy dorazit David Pastrňák a David Krejčí z Bostonu.

„Kdybych mohl sám rozhodovat, Bruins by pro mě byli fantastickou první volbou,“ podotkl Petera s tím, že by v Praze rád viděl i Alexandera Ovečkina, Jakuba Vránu, Radka Gudase a Michala Kempného a jejich Washington.



Háček to má však v tom, že Capitals společně se šéfy NHL v současnosti vyjednávají průlomovou cestu do Moskvy, kde by se mohly duely zámořské soutěže konat poprvé v historii.

Pokud by vyjednávání s Washingtonem a vedením NHL nepovedlo, mluví se o tom, že dalšími adepty o duely v Praze jsou Buffalo a Florida.



Pokud by se vrátila NHL do Prahy už příští rok, mohli by se zámořští hráči opět těšit na kulisu, kterou jim fanoušci v jejich arénách těžko připraví.