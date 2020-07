Před osmi lety málem vykrvácel, teď patří Hellebuyck k brankářské špičce. Dosáhne na Vezinovu trofej?

Winnipeg Životní postoj Connora Hellebuycka je prostý: když v sebe věříte, můžete dokázat naprosto cokoliv. Sebevědomí a odhodlanost jej zdobily i v této sezoně. Sedmadvacetiletý rodák z Michiganu chytal fantasticky a do tříčlenné nominace na ocenění pro nejlepšího gólmana NHL byl zařazen zcela zaslouženě.

Brankář Winnipegu se o Vezinovu trofej uchází podruhé v kariéře. Stejné pocty se dočkal před dvěma lety, ale tehdy se musel sklonit před finským veteránem Pekkou Rinnem. Letos je situace diametrálně odlišná, Hellebuyck drží pozici hlavního favorita. Nic na tom nemění ani fakt, že proti němu stojí hvězdní Andrej Vasilevskij z Tampy a bostonský Tuukka Rask.

„Všechno do sebe zapadlo a teprve teď vidím, čeho všeho jsem schopen. Cítím, že jsem se zlepšil, a mám z toho opravdu radost. Je to pro mě ohromná pocta. Pokud to vyjde, budu nadšený, ale mým největším snem zůstává zisk Stanleyova poháru,“ řekl americký reprezentant.



Hellebuyck byl v tomto ročníku nejvytíženějším maskovaným mužem celé NHL. V nedokončené základní části naskočil do osmapadesáti zápasů, v nichž čelil nejvyššímu počtu střel (1796), připsal si nejvíce zásahů (1656). Zároveň vychytal jednatřicet výher a šest nul. Úspěšnost zákroků vyšponoval nad hranici dvaadevadesáti procent (92,2 %). Mezi brankářskými jedničkami si v tomto ohledu vedl pouze Rask, který ale odchytal o sedmnáct utkání méně.

Kousek od tragédie

K tomu, aby si současná opora Jets NHL nikdy nevyzkoušela, nechybělo mnoho. V květnu roku 2012 Hellebuyck jen o vlásek unikl smrti. Po nešťastném pádu při in-line hokeji se tvrdě uhodil do břicha. Nebyl schopen se zvednout a až po pár okamžicích zjistil, že vykašlává krev.

Okolí se zavolalo pohotově a přivolalo sanitku, která spěchala do nedaleké nemocnice, kde zjistili, že Hellebuyck měl roztrženou slezinu a silné vnitřní krvácení. „Musel jsem okamžitě na chirurgii. Slezina byla odstraněna, ztratil jsem asi litr krve. Málem jsem zemřel,“ vzpomíná téměř dvoumetrový obr na hrůzostrašný zážitek.

Brankář Connor Hellebuyck během přípravy na boje o Stanleyův pohár.

Operace dopadla dobře, americký brankář si neodnesl žádné následky. O měsíc později už opět stál mezi třemi tyčemi, i když mu doktoři doporučili delší pauzu. Touha prosadit se do velkého hokeje byla zkrátka silnější. Odborníci mu zpočátku vyčítali nedostatečnou flexibilitu a pohyblivost, rodák z Michiganu je ale vyvedl z omylu.



V nižších soutěžích dominoval a v roce 2014 obdržel povolávací rozkaz do AHL. Nabídnutou šanci chytl za pačesy a po sezoně si vysloužil pozvánku na světový šampionát, který se konal v Praze a v Ostravě. Výsledek? Osm zápasů, úspěšnost zákroků 94,8 %, průměr inkasovaných branek 1,37 a místo v All Star týmu turnaje.

Úprava tréninkových metod

Plnohodnotnou jedničkou v NHL se Hellebuyck stal až v ročníku 2016/17. Rozhodně nepropadl, ale ani nijak zvlášť nezářil. Nebyl úplně spokojen, proto spolkl vlastní hrdost a rozhodl se změnit styl přípravy. Začal spolupracovat s Adamem Franciliou, jehož tréninky mohou působit trochu netradičně. Kupříkladu během jednoho z nich byl gólman Winnipegu přivázán na gumové lano a po ledě se pohyboval jako jojo.

„Cílem bylo ho naučit, aby jádro a struktura obratlů pracovaly jednotně. Pohyby, které dělají brankáři, jsou lidskému tělu nepřirozené. Mnohokrát musí úplně převrátit svůj rotační systém,“ vysvětlil uznávaný kouč.



„Jeho přístup mi zásadně změnil hru. Naučil mé tělo, jak se má hýbat a jak reagovat. Mám věci pod kontrolou. Ruce mi nelétají dokola. Neskáču po puku, protože vím, že se k němu dostanu. Prostě jen čekám, jak se věci vyvinou,“ pochvaloval si Franciliovu práci americký obr.

Winnipeg před touto sezonou přišel hned o čtyři klíčové beky a základní část odehrál se spíše podprůměrnou obranou. Kdo ví, jak by to s Jets bez Hellebuycka dopadlo. Uvědomuje si to také trenér Paul Maurice: „Je pro nás obrovským přínosem. Na Connorovi je skvělé, že se chce pořád zlepšovat. Vyhrajeme třeba 3:1, ale on je na sebe naštvaný za ten jeden gól, který pustil.“

Žádný brankář v klubové historii Winnipegu (ani Atlanty, odkud se klub do Kanady v roce 2011 stěhoval) ještě Vezinovu trofej nezískal. Hellebuyck k ní má velice slibně nakročeno. Uspokojení u něj nehrozí, hranice svých možností chce neustále posouvat. Protože když v sebe věříte, můžete dokázat naprosto cokoliv.