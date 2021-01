Zlín zvládl nájezdy s Libercem. Motor vyhrál podruhé v řadě, Třinec se i nadále trápí

Praha Odložené 12. kolo hokejové extraligy připravilo tři souboje poutající pozornost. Plzeňští odrážející se z krize dnes bojují proti Hradci Králové, Východočechům se daří napravit nezdary se Spartou. To Pražané dnes poprvé nasazují do branky Alexandra Saláka v třaskavém souboji proti Kometě. Třinec hraje na stadionu Boleslavi i s dvěma kanadskými posilami.

Plzeň - Hradec Králové 1:4

Hradec se dokázal oklepat ze dvou nepodařených zápasů proti Spartě, kde byl sice velice vyrovnaným soupeřem, ale nedával góly. Napravil to proti Plzni. Na vítězství se dvěma góly podílel kanadský zadák Jeremy Blain. Zápas otevřel krásnou tečí hostující Smoleňák, na něj navázal právě Blain. Třetí gól přidal z úniku Zachar a z přesilovky na konci druhé třetiny zvýšil na 4:0 opět zámořský bek. Za domácí mírnil porážku Suchý.

HC Škoda Plzeň - Mountfield Hradec Králové 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) Branky a nahrávky: 47. F. Suchý (P. Straka, Eberle) - 4. Smoleňák (V. Růžička ml., Orsava), 11. Blain (Kelly Klíma), 26. Zachar (Koukal), 37. Blain (Lev, Orsava). Rozhodčí: Mrkva, Micka - J. Svoboda, Špringl. Vyloučení: 8:5. Využití: 0:2. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Plzeň: Frodl (41. Pavlát) - Vráblík, L. Kaňák, Stříteský, V. Lang, Jiříček, Budík, Kvasnička - Gulaš, Kodýtek, M. Lang - Eberle, F. Suchý, P. Straka - Pour, F. Přikryl, Rob - Malát, Slanina. Trenér: Čihák. Hradec Králové: Mazanec - Blain, Nedomlel, Pilař, F. Pavlík, Šalda, Čáp, Gaspar - Orsava, Koukal, Kevin Klíma - Kelly Klíma, V. Růžička ml., J. Sklenář - Smoleňák, Cingel, Perret - Lev, Morong, Zachar. Trenér: V. Růžička st.

Radost libereckých hokejistů po druhé brance do sítě Zlína.

Zlín - Liberec 4:3N

Zlínští konečně zvedli hlavu a zabrali. Gól dali jako první a ačkoliv zápas otočili hostující Gríger s Kolmannem, nadále vzdorovali. Ve třetí třetině brankami Novotného a Noska z přesilovek si vzali vedení zpátky, Liberci zajistil bod minutu před koncem z další početní výhody Bulíř. Domácí ještě museli přežít hostující přesilovku v prodloužení, ale ani tam brankář Huf neinkasoval. V nájezdech pak pustil jen pokus Lence, naopak Köhler s Okálem proměnili a ukončili sérii tří proher.

PSG Berani Zlín - Bílí Tygři Liberec 4:3 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 2:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 16. Fořt (D. Nosek), 49. M. Novotný (Fryšara), 53. D. Nosek, rozhodující sam. nájezd Okál. - 31. Gríger (Průžek), 46. Kolmann (Birner), 59. Bulíř (J. Vlach, Birner). Rozhodčí: Kika, Pilný - Bryška, Lederer. Vyloučení: 5:4, navíc Birner (Liberec) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Huf - Řezníček, Gazda, Žižka, Ferenc, M. Novotný, D. Nosek, Suhrada - Kubiš, Fořt, Vopelka - Köhler, Honejsek, Dufek - Okál, Herman, Šlahař - Sebera, P. Sedláček, Fryšara. Trenér: R. Svoboda. Liberec: J. Pavelka - Knot, Kolmann, T. Hanousek, Rosandič, Štibingr, Derner, Kunst - Lenc, A. Musil, Birner - Gríger, Bulíř, Průžek - R. Pavlík, P. Jelínek, J. Vlach - D. Špaček, A. Najman, J. Šír. Trenér: P. Augusta.

Radost českobudějovických hráčů pod brance do sítě Litvínova.

České Budějovice - Litvínov 4:3

Domácí měli výborný vstup do utkání. Pýcha poslal rychle Budějovice do vedení, ve druhé třetině zvyšoval hezkou ranou pod horní tyč Prokeš. V polovině zápasu snížil z přečíslení Zdráhal. Dvoubrankový náskok vrátil Motoru Allen. Hostům dal v 53. minutě ještě naději prvním gólem v extralize Fronek, to už byl Litvínov lepší. Avšak nakonec musel odvolat brankáře Godlu a Vydarený zaznamenal čtvrtou trefu. V posledních vteřinách ještě korigoval skóre čerstvý člen klubu ligových kanonýrů litvínovský František Lukeš.



Madeta Motor České Budějovice - HC Verva Litvínov 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) Branky a nahrávky: 5. Pýcha (M. Forman, R. Přikryl), 24. Prokeš (Jonák, Vydarený), 32. Allen (Karabáček, M. Toman), 60. Vydarený - 28. P. Zdráhal (Irving, Jarůšek), 54. Fronk (V. Hübl), 60. F. Lukeš (Demel, Balinskis). Rozhodčí: Hradil, Úlehla - Axman, Kis. Vyloučení: 2:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, J. Suchánek, Allen, Pýcha - Jonák, Prokeš, Christov - Z. Doležal, D. Voženílek, M. Forman - Karabáček, M. Toman, Holec - P. Novák, R. Přikryl, M. Beránek - Ville. Trenér: Prospal. Litvínov: Godla - Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Štich, Demel, D. Kolář - P. Zdráhal, Žejdl, Jarůšek - Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš - Petružálek, M. Hanzl, M. Látal - Fronk, Helt, Zygmunt. Trenér: Országh.

Souboj před brankou Mladé Boleslavi.

Mladá Boleslav - Třinec 3:2

Hodně vyhocený zápas, v němž padlo šestnáct trestů. Domácím zajistil v přesilovce vedení produktivní Oscar Flynn v 11. minutě, jenže už za 31 vteřin vyrovnal Ondřej Kovařčík. Za další dvě minuty využil hostující přesilovky Martin Růžička. Do kabin se šlo po první části za stavu 2:2 po dělové ráně boleslavského zadáka Pláňka. Poslední gól neklidného duelu vstřelil ve 35. minutě Najman. Třinci nepomohly ani posily, ani závěrečený nápor, v němž málem vyrovnal. Boleslav náskok udržela a posunula se právě před Třinec na druhé místo extraligy.

BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec 3:2 (2:2, 1:0, 0:0) Branky a nahrávky: 11. Flynn (O. Najman, Hrbas), 20. Pláněk (D. Šťastný), 35. O. Najman (Claireaux, Cienciala) - 11. O. Kovařčík (M. Kovařčík, Dravecký), 13. Martin Růžička (P. Vrána, Hrňa). Rozhodčí: Pešina, Sýkora - Pešek, Malý. Vyloučení: 8:8, navíc D. Musil (Třinec) 10 min. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Mladá Boleslav: Krošelj - Ševc, Hrbas, Pláněk, Moravec, Šidlík, Klikorka - Alderson, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Lunter - Claireaux, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: R. Rulík a P. Patera. Třinec: Kacetl - M. Doudera, Gernát, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Leier - Rodewald, Marcinko, Hrehorčák - Hrňa, Peterek, Dravecký - Kurovský. Trenér: Varaďa.

Hráči Pardubic se radují z prvního gólu, který dal Jan Mandát (druhý zleva).

Karlovy Vary - Pardubice 4:5

Předpokládal se tvrdý boj a to se také stalo. Kralovali brankáři, hostující Branislav Konrád musel k vítězství svého týmu předvést 28 zákroků. Jeho spoluhráč Tomeček otevřel zápas ve 14. minutě. V polovině utkání srovnal za domácí Nicolas Werbik, ale vzápětí na jeho trefu zareagoval Dujsík. Třetí třetina nabídla urputný bezbrankový boj. Hanáci proto po dvou prohrách opět berou tři body.

HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice 4:5 (1:2, 1:2, 2:1) Branky a nahrávky: 8. Černoch (Kohout, Koblasa), 35. T. Mikúš, 44. Vondráček (M. Rohan), 51. T. Mikúš (Pulpán, L. Zábranský ml.) - 6. Mandát (R. Kousal, Nakládal), 17. Ďaloga (R. Kousal, Vála), 25. Ďaloga (Poulíček, Blümel), 36. Camara (O. Roman), 58. O. Roman (Blümel). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Brejcha, Kajínek. Vyloučení: 5:5. Využití: 2:2. Bez diváků.

Sestavy: Karlovy Vary: A. Horák - Šenkeřík, M. Rohan, Weinhold, Graňák, L. Zábranský ml., Pulpán, D. Mikyska - Flek, D. Kaše, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, Lauko - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout. Pardubice: Kantor - Nakládal, Ďaloga, Holland, J. Mikuš, Hrádek, J. Kolář, Vála - Kusý, Poulíček, Mandát - Camara, O. Roman, Anděl - Blümel, R. Kousal, Paulovič - Koffer, O. Rohlík, Pochobradský. Trenér: R. Král.

Hráči Olomouce se radují z prvního gólu.

Vítkovice - Olomouc 1:2

HC Vítkovice Ridera - HC Olomouc 1:2 (0:1, 1:1, 0:0) Branky a nahrávky: 31. Werbik (Dočekal, Fridrich) - 14. V. Tomeček (Ostřížek), 32. Dujsík (M. Tomajko, Gřeš). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Gebauer, Rampír. Vyloučení: 3:1. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Vítkovice: Dolejš - R. Polák, Pyrochta, Galvinš, Gewiese, L. Kovář, Koch, od 21. navíc R. Černý - Lakatoš, J. Hruška, Svačina - Schleiss, Dej, L. Krenželok - M. Kalus, J. Mikyska, Mallet - Fridrich, Werbik, Dočekal. Trenér: Holaň. Olomouc: Konrád - Dujsík, Švrček, Škůrek, Vyrůbalík, Ondrušek, A. Rutar, Valenta - Kucsera, Nahodil, J. Káňa II - V. Tomeček, Kolouch, Ostřížek - Bambula, Mácha, Burian - M. Tomajko, Handl, Gřeš. Trenéři: Moták a J. Tomajko.

Souboj o kotouč mezi sparťanským hráčem a jeho soupeřem z Brna.

Brno - Sparta

To by měl být šlágr kola. Oba týmy hrají ve skvělé formě, přestože jim chybí některé klíčové postavy. Hosté se nemohou opřít o čtyři stabilní zadáky základní sestavy, jejich náhradníci si však zatím počínají dobře. Kometa nemůže využít služeb zraněného rakouského střelce Petera Schneidera.