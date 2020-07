Přísné podmínky pro dohrání NHL. Hráči se nesmí dotýkat tváří, pro odchod z hotelu potřebují povolení

New York Když už se do toho pouštíme, musí být všechno dokonalé. Hokejová NHL, která chce přes léto dohrát zbytek sezony, připravila pro hráče a realizační týmy všech klubů podrobný manuál, jak minimalizovat riziko koronaviru. Pokud by se totiž nákaza rozšířila, znamenalo by to definitivní konec plánů na zahojení miliardové ztráty.

Vše odstartuje 1. srpna. Zbytku ročníku se zúčastní 24 týmů, sedm nejhorších v době vypuknutí krize je ze hry. Ještě předtím ale proběhnou krátké přípravné kempy, hráčům začne dlouhé období, kdy budou drženi mimo reálný svět. Nikdo je však nenutí, mají možnost odmítnout účast bez sankce. Dá se však očekávat, že takovou možnost využije málokdo. Hokejové Chicago se nehodlá vzdát názvu, tlak organizací bojujících za práva původních obyvatel vzrostl Týmy z Východní konference budou v Torontu, ty ze Západu najdou domov v Edmontonu. Všechny svorně čekají přísná bezpečnostní opatření, liga se však na druhou stranu snaží vymýšlet pro hráče zpestření, aby se necítili jako ve zlaté kleci. První pravidla se týkají příletu a ubytování. Hráči například nesmějí na letišti využívat taxi, převoz jim musí zajistit klub. Řidič musí mít rukavice a roušku. V hotelu každý klub dostane jedno patro, na kterém se nebude smět pohybovat nikdo cizí. Každý hokejista bude mít pokoj pro sebe. Místnosti se budou dezinfikovat každé tři dny. Uklízečky budou moci pracovat pouze v době, kdy na patře nikdo jiný nebude. Bude platit striktní zákaz návštěv. Dokonce i pro manželky a děti hráčů. Ty tak své chotě a otce uvidí nejdříve na konferenčním finále (ostatní pochopitelně po vyřazení z play off mnohem dřív).

Přesto manželky s dětmi budou muset během finále konference i celého Stanley Cupu bydlet odděleně. Výjimka bude platit pouze minimálně. Hráči budou moci využívat hotelový bazén a posilovnu, vše si ale po sobě budou muset povinně vydezinfikovat. Sauny a wellness centra budou zavřené. Opatření se pochopitelně týkají i stravy. V hotelech bude zřízeno několik obchodů s potravinami, restaurací a barů, aby nikdo nemusel vycházet. Hráči po sobě budou muset odstranit zbytky jídla z talíře a vložit je do speciálních nádob. Bude možné si objednat jídlo i zvenku, nicméně jeho obal bude muset nejdříve projít dezinfekcí. V rámci prevence se bude muset dodržovat společenský distanc, a to jak v letadlech, autobusech, tak na obědech, střetnutích týmů a trénincích. Všichni budou muset nosit roušku, výjimkou je vlastní pokoj, konzumace jídla a pití, tréninky a taktické přípravy. Trenéři ani rozhodčí ji při zápasech mít nemusí. Kromě toho si budou muset všichni pravidelně mýt ruce. Pravidla jdou tak daleko, že se hráči nebudou smět dotýkat tváře. Dostanou také instrukce, jakým způsobem mačkat tlačítka ve výtahu, ve kterém mezi sebou nebudou smět hovořit. Pokud by chtěl některý hráč nebo člen realizačního týmu vyjít z hotelu, musí získat speciální povolení. To se bude vystavovat pouze na lékařskou prohlídku, v případě narození dítěte, nemoci nebo smrti blízké osoby. Po návratu bude muset dotyčný zůstat čtyři dny ve svém pokoji a mít čtyři negativní testy na koronavirus. V případě potřeby se však karanténa může prodloužit až na dva týdny, pokud by se osoba nacházela v oblasti s vysokým rizikem infekce. NHL má vypracovaný také scénář, jak postupovat v případě, pokud bude mít někdo pozitivní test. Při prvních příznacích je nutné vše nahlásit klubovému lékaři a izolovat se od ostatních. Po prokázání nemoci, horečkách, kašli a dušnosti bude muset hráč čekat tři dny v karanténě, dokud příznaky nezmizí. Celá léčba by měla trvat méně než deset dní. Změny se týkají také oblečení: v zámoří je zvykem jezdit na zápasy v oblecích, což nyní nebude platit. Kromě pohodlí se NHL snaží pro hráče vymyslet také program na volný čas, a tak se chystají organizované výlety, možnost zajít si do kina nebo zahrát si golf.