Příznaky neměl, popisuje z Kanady český útočník nakaženého spoluhráče

Ottawa Hokejový útočník Filip Chlapík měl štěstí. Když klub Ottawa Senators potvrdil první případ koronavirem nakaženého hokejisty v NHL, on už několik týdnů dohrával sezonu v záložním celku nižší soutěže AHL. S nemocným spoluhráčem se neviděl týdny. Vyhnul se tak karanténě a v sobotu přiletí do Česka.

„Jedu domů s tím, že je konec sezony. Potrvá to měsíce,“ tuší Chlapík. Po telefonu z Kanady následně přibližuje, jak to v zámoří poslední dny vypadá.

Soutěže jsou přerušené od poloviny března. Nikdo neví, jak se další týdny vyvinou. Dohraje se sezona? A kdy? Pokud jen play off, to se Ottawy v NHL netýká, takže jedině vyřazovací část AHL. Zbývá čekat.

„Na konci sezony je přitom nejlepší úplně vypnout, jet domů a věnovat se rodině. Takhle jste zavření ve městě, nevíte co a jak. Ani jak moc se udržovat, ale vedení nás o všech novinkách informuje,“ popisuje 22letý Čech.



Kluby hráčům doporučují zbytečně ven nevycházet, případně nosit roušky. Jenže třeba v Belleville, kde farmářský celek Senators sídlí, jsou otevřené obchody i restaurace. „Na člověka s rouškou narazíte jen výjimečně. Možná to ještě berou trochu na lehkou váhu, ale i tady se už začíná mluvit třeba o Itálii,“ všímá si Chlapík.



Situace není příjemná, tím spíš pro klub z Ottawy, Senators potvrdili nakaženého hokejistu jako první (a dosud jediní) v NHL. Liga ctí, že je na daném hráči, zda své jméno řekne veřejně. Podle ruského novináře z webu Sport-Express jde o jeho krajana a obránce Nikitu Zajceva.

„Já jméno prozrazovat nebudu. Řeknu jen, že kluci hráli v Los Angeles (11. března), den před nimi byli ve stejné kabině basketbalisté Brooklyn Nets, u nich se potvrdili čtyři nakažení (včetně hvězdy Kevina Duranta),“ vysvětluje Chlapík nejpravděpodobnější scénář, jaký na dálku z farmy v Belleville od spoluhráčů slyšel.



„Bylo to šokující, neměl žádné příznaky. Můžete být nemocný a vůbec o tom nevědět. K nám do Belleville se to od nich nemělo jak dostat, ale to je stejně jedno. Nakazíte se kdekoliv.“

Co teď? Chlapíka čeká vyřešit budoucnost.

V sobotu přiletí do Česka, stejně jako třeba detroitští Filipové Zadina a Hronek, coloradští Martin Kaut s Pavlem Francouzem nebo Michael Špaček z Winnipegu, i Chlapík míří domů.

Odtud bude řešit další angažmá, v Ottawě mu končí smlouva. Během tří sezon stihl za Senators sehrát v NHL 56 zápasů (11 bodů), v AHL 146 (88 bodů). Touží po jednocestné smlouvě v NHL.

Ale i to nyní počká, prioritou je zdraví.



V sobotu Ottawa oznámila, že pozizivní test na koronavirus měl další její hráč. Jméno opět neuvedla. „S klubem cestovalo celkem 52 lidí. Z nich 44 nemělo vůbec žádné příznaky, osm bylo otestováno a dva testy vyšly pozitivní,“ uvedlo vedení Ottawy.