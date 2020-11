‚Pro úspěch týmu by šel i do branky.‘ Rolinek se chce po konci úspěšné kariéry věnovat rodině a fotbalu

Pardubice Hokejový útočník Tomáš Rolinek ve 40 letech ukončil kariéru. Kapitán posledního českého zlatého týmu z mistrovství světa 2010 toto rozhodnutí učinil ze zdravotních důvodů.

Přestože podstoupil operaci kyčle, plánoval hrát Tomáš Rolinek i v probíhající sezoně. Poté ale mistr světa z roku 2010 a extraligového šampiona s Pardubicemi onemocněl koronavirem, který výrazně ovlivnil jeho fyzický stav.



„Nohu mám v pořádku, po operaci jsem si myslel, že jsem zpátky, že doženu kluky v přípravě. Jenže i já si prodělal covid a po uzdravení jsem zase nemohl na led. A jak jsem bojovník, teď jsem zjistil, že mi došla síla. Tělo vypovědělo službu,“ oznámil včera Rolinek na tiskové konferenci.

„O Tomáše se klub mohl vždycky opřít. Jeho charakter bude v kabině chybět. Je to smutné, ale věřím, že převáží emoce z jeho bohaté kariéry,“ vysekl mu poklonu sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.



A že jeho kariéra stála za to. Osudovými dresy rodáka ze Žďáru nad Sázavou byly ten pardubický a reprezentační.

V sezoně 2004/2005 při výluce NHL byl pracovitý forvard jednou z hlavních postav při cestě Vychodočechů za historicky čtvrtým titulem. Ve společnosti Milana Hejduka, Jana Bulise, Aleše Hemského, Jiřího Dopity, Petra Sýkory či Petra Průchy sice nepatřil bodově k těm nejproduktivnějším, mužstvo ale strhával svojí osobností a obětavostí. „V kabině měl neuvěřitelné slovo, vždycky se na něj ve všem dalo spolehnout. Byl neuvěřitelně obětavý, zároveň to uměl skvěle s pukem a k tomu všemu byl rychlý, prostě komplexní hráč,“ vzpomíná na Rolinka Průcha.

Strůjce nečekaného titulu

Od další sezony se stal Rolinek nedílnou součástí české reprezentace, za niž odehrál šest světových šampionátů v řadě. V lotyšské Rize 2006 byl u nečekaného stříbra pod vedením Aloise Hadamczika, kde Česko padlo až ve finále s favorizovanými Švédy. Ten největší vrchol měl ale teprve přijít.

Mistrovství světa 2010 v Německu přineslo už před jeho začátkem nepříjemnosti – omluvila se z něj řada hvězd a tehdejší trenér Vladimír Růžička musel postavit mužstvo především na hráčích z české extraligy a ruské KHL. Podceňovaný výběr si musel vybrat nového kapitána a volba padla na Tomáše Rolinka.

„Pro úspěch týmu by šel klidně i do branky, za ta léta v reprezentaci se vypracoval v hráče, který nikým nejde nahradit,“ oceňuje pro LN Rolinkův přínos Růžička.

Česko mělo po prohrách s Norskem a Švýcarskem nůž na krku. Pokud by nevyhrálo utkání s Lotyšskem, vůbec poprvé v historii by se neprobojovalo na mistrovství světa do čtvrtfinále. V tu chvíli ale přišel zásah kapitána. Tomáš Rolinek sestřelil Lotyše dvěma góly v oslabení a řídil výhru 3:1, která znamenala kýžený postup.

Po bitvách s Finskem a Švédskem, které se rozhodly až v nájezdech, čekal české bojovníky poslední krok – hvězdná ruská sborná s hvězdnými Ovečkinem, Malkinem, Dacjukem či Kovalčukem.

Už ve dvacáté sekundě zaskočil Rusy vedoucí brankou Klepiš a ve druhé třetině na něj zvýšením na 2:0 navázal právě Rolinek. Šťastným odrazem, jejž muselo posvětit video, ale branka platila. Za sbornou už stihl v poslední minutě pouze snížit Dacjuk, a Česko tak slavilo šokující triumf.

Česko - Rusko (Tomáš Rolinek).

Rolinek byl symbolem dřiny a srdnatosti, se kterým tato podceňovaná parta došla až k titulu mistrů světa. „Když jsem viděl sestavu Ruska, bylo to šílené. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bychom je mohli porazit. Náš výkon byl srovnatelný s Dominikem Haškem v Naganu,“ vzpomíná Rolinek na památné finále.



Boj o záchranu

Kromě oblíbených Pardubic si 178 cm vysoký útočník doma vyzkoušel angažmá v Liberci, Litvínově, Hradci Králové či Spartě, platný byl rovněž v ruském Magnitogorsku a Ufě. Ten nejtěžší boj ho ale čekal paradoxně až těsně před koncem kariéry.

Kvůli sporům s tehdejším trenérem Ladislav Lubinou opustil Rolinek Pardubice a hrál za druholigové Vrchlabí, než se díky změnách ve vedení Dynama mohl po téměř půlroce vrátit a pomoci soužícím se Východočechům k veledůležité záchraně. „Vítězství, tituly, to se vždy hodnotí hezky, ale záchranu extraligy přirovnávám k titulu. Spousta lidí se tomu diví, ale je to tak. Byla to divná, špatná sezona,“ říká Rolinek.

Po konci hokejové kariéry se chce pardubický patriot věnovat především manželce Darině, dcerám Denise a Sáře a synu Tomášovi. K tomu se ještě víc zapojí do amatérského fotbalu, už v létě nastupoval za tým Titanic Srch hrající nejnižší krajskou soutěž. „Posledních asi sedm let jsem měl vždy ve smlouvě výjimku, že mohu hrát fotbal. Hokej už hrát nechci, vím, že mi teď vše fotbal nahradí. Sranda v kabině mi chybět nebude,“ vysvětluje Rolinek.