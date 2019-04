Proč nemá Kometa třetí titul v řadě? Hvězdy nikdo nenahradil, Erat nebyl ve formě

Pět radostí aneb Na co fanoušci nezapomenou ● Kometa:film. Každým rokem Kometa dokáže přijít s ojedinělým projektem. Po zápasech pod širým nebem a první výpravě Kometa Expresu s hráči i fanoušky do Prahy to v této sezoně byl „výjezd“ na plátna kin. Na konci února byl uveden dokument o vzestupech a pádech brněnského klubu. Během měsíce ho vidělo přes 10 tisíc diváků.

● Show s legendou. Bývalý reprezentační kapitán Tomáš Plekanec odehrál 1 001 zápasů v NHL za Montreal Canadiens. Kometa ho po jeho konci v zámoří získala s tím, že se o služby slavného hráče bude „dělit“ s Kladnem. Proto Plekanec sezonu končí v baráži o extraligu, a ne v play off za brněnský klub. Přestože v klíčových bojích Kometě nemohl pomoct, byly jeho zápasy pro fanoušky pod Špilberkem velkým zážitkem. ● Aréna u „zetka“. Projekční tým, v jehož „sestavě“ je i majitel Komety Libor Zábranský, určil – zdá se definitivně – místo pro stavbu nové arény. Vyrůst má na výstavišti, nicméně ne v místě velodromu, ale u pavilonu Z. Tím, že odpadne provázanost s novým velodromem, který se město zavázalo cyklistům nejprve vybudovat, by se při projektu multifunkční haly měly Brnu uvolnit ruce. ● Tisíc zápasů pro šéfa. Kompletní tisícovku zápasů v Kometě završil v listopadu Libor Zábranský v 15. sezoně, do které brněnský klub jako majitel vedl. Spolu s ním převzali dresy s číslem 1 000 na zádech i Jaroslav Medlík, Egbert Zündorf a Jaromír Leimberger, kteří v Kometě působí od začátku Zábranského éry v roce 2004. ● Šest nadějí v Kanadě. Výrazné zastoupení měla Kometa na mistrovství světa do 20 let na přelomu roku v Kanadě. Do nominace se dostali brankář Lukáš Dostál, obránci Dalimil Mikyska, Libor Zábranský mladší a Filip Král a mezi útočníky Karel Plášek a odchovanec Martin Nečas.