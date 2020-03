První rok „nové“ Sparty. Natěšená smečka musela skončit v nejlepším

Praha Fandové hokejové Sparty si v této sezoně mnuli ruce. Po dvou zpackaných letech se pražský tým našel, patřil k extraligové špičce a připravoval se na boj o titul. Jak už ale každý ví, play off se nakonec odpískalo. „Přitom série Sparty s Kometou by byla bomba!“ představuje si Pavel Richter, někdejší hráč týmu a zarputilý sparťan.

Teď však jemu ani ostatním hokejovým příznivcům nezbývá, než jen s nostalgií sledovat televizní reprízy dávných bitev extraligového play off. A že je z pohledu Sparty na co koukat - klub mezi lety 2000 a 2007 triumfoval hned čtyřikrát.

„Spousta kluků, která tehdy hrála, dnes pracuje v klubu,“ připomíná Pavel Richter poslední zlaté období, na němž se podílel i současný management Sparty. Sportovní ředitel Petr Ton a sportovní manažer Jaroslav Hlinka tehdy válčili na ledě, zatímco teď už rok vedou klub z kanceláře.

Jejich úkol je jasný: vrátit Spartu na pozici, kterou sami zažili coby hráči. Po finálové porážce v roce 2016 se mužstvo třikrát bleskově pakovalo z play off (jednou ve čtvrtfinále, pak dvakrát už v předkole).

Utkání 44. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, 12. února 2020 v Praze. Trenér Sparty Josef Jandač.

Před necelým rokem tak ve Spartě skončil manažer a další bývalý hráč Michal Broš, někdejší brankář a donedávna majitel klubu Petr Bříza prodal vlastnický podíl podnikateli Karlu Pražákovi.



Ten dosadil do Sparty novou generální manažerku Barboru Snopkovou Haberovou, jež řízením sportovního úseku pověřila zmíněné duo Ton-Hlinka. „Oba výborně znám, jsou to opravdoví sparťané. Já jsem zastáncem klubismu, což mi u Sparty v posledních letech hrozně chybělo. Oni dva ale poznají, kdo bojuje za tým,“ je přesvědčený Richter.

Zemětřesení ve vedení před startem ročníku 2019/20 následovala nákupní horečka, při níž Sparta přivábila spoustu velkých jmen. Vladimír Růžička, Michal Řepík, Marek Kvapil nebo Adam Polášek podepsali před sezonou, v průběhu ročníku doplnili klub také David Tomášek nebo Milan Jurčina. Z méně nápadných akvizicí se nakonec jako dobrý kauf ukázal slovenský útočník Matúš Sukeľ.

„Posily mužstvo o něco zvedly. Obecně ale Spartě začali fungovat klíčoví hráči, kteří jsou navíc v klubu za velké peníze. Nebudu jmenovat. Ale tahouni zkrátka zabrali. Jen škoda Kvapila,“ připomíná Richter smolné zranění kanonýra, který po úvodním zápasu sezony chyběl několik měsíců. „Ten by možná Spartu pozvedl ještě víc.“

Jaroslav Hlinka a Petr Ton.

Ofenziva Sparty oproti mdlému předchozímu ročníku doznala přesto znatelné proměny. Tým byl v útoku mnohem nebezpečnější a narážky na defenzivní zarytost trenéra Uweho Kruppa na chvíli utichly. Kromě zmíněných nových tváří patřili k oporám také Miroslav Forman, Lukáš Pech či Jiří Smejkal, z obránců dokázali dopředu zahrozit rychlík Marek Ďaloga (v průběhu sezony odešel) či produktivní Jan Košťálek.



„Najednou začalo být všechno přímočařejší. Velký podíl na tom měli právě beci, kteří chodili dopředu, nahrávali daleko rychleji. Sparta dávala mnohem víc gólů a její celkový projev se zlepšil. Svědčily o tom i počty diváků, kterých doma chodilo na Spartu v průměru přes deseti tisíc,“ jmenuje další pozitivum Richter.

Sparta prožila mimořádně úspěšný podzim, během nějž počítala jedno vítězství za druhým a zabydlela se na vedoucí příčce. V prosinci však začaly výsledkové výkyvy, které vedly až k lednovému vyhazovu trenéra Kruppa a jeho asistenta Jaroslava Nedvěda.

„Nic proti Kruppovi, ale absolutně nesouhlasím s tím, aby u nás trénoval cizinec. Češi potřebujou Čecha, který nad nimi bude držet bič. Když se totiž trenér otočí, polovina hráčů pak nic neudělá. To je ta česká švejkovská nátura, každý náš kouč o ní ví,“ říká Richter.



Na začátku února převzala mužstvo zkušená trenérská dvojice Miloslav Hořava - Josef Jandač. Mužstvo se před klíčovou fází sezony skutečně probralo a naladilo se na vítěznou vlnu. Čtvrtfinálovým protivníkem navíc měla být brněnská Kometa, velký rival a záruka vyprodané O 2 arény. Už aby to začalo!

Jenže zasáhl koronavirus a sportovní dění po celém světě muselo pandemii ustoupit. „Jéžišmarjá, ta série by byla bomba! Kometa v předchozích soubojích v play off Spartu porazila, bylo by co vracet. Stadiony by praskaly. Šlo by se minimálně na šest zápasů, nikdo by nedal kůži lacino. Jenže bylo by, bylo by… Situace je, jaká je. Musíme se s tím prostě vyrovnat,“ je smířený Richter.

Zklamání z nenadálé situace podobně vyjádřili i Hlinka v nedávném rozhovoru pro iDNES.cz nebo gólman Matěj Machovský v klubovém pořadu Sparta On Air. Nezbývá, než na slibné výkony nezapomenout a navázat na ně v následující sezoně.