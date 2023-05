Hotel? V pohodě, ale asi ne pro všechny. Hokejisté šli v Rize poprvé na led

Reprezentace ale měla vcelku hektický den. Po přistání se její členové zabydleli na hotelu, který leckdy připomíná staré pořádky, snědli kuřecí nebo steak z lososa, zamířili do šatny v hlavní Riga areně. Tam se převlékli a autobusem ve výstroji vyjeli přes rozkopané město na čtvrt hodiny vzdálenou vedlejší tréninkovou plochu.

„Žádné velké překvapení, všechno běží, jak by mělo,“ poví útočník Lukáš Sedlák, když sleze z ledu. A trochu tajemně dodá: „Hotel v pohodě, možná teda ne pro všechny. Zeptejte se kluků, co bydlí sami. Já jsem s Kaulim (Martinem Kautem).“

„Jestli to Lukáš říká, tak na tom asi něco bude,“ naváže člen čtvrté formace Ondřej Beránek s úsměvem. „Já bydlím s Jirkou Černochem a máme suprový pokoj, ale kluci, co jsou sami, je mají trochu horší. Je to takový starší, ale úplně v pohodě, dá se to přežít.“

Robert Rampa @RampaRobert15 První trénink hokejistů v tréninkové hale.



Musí do ni dojet autobusem z hlavní Riga areny, kde se převlékají. Zrovna kousek to není.

Nikoho neotráví trochu krkolomná logistika přejíždění po městě z šatny v hlavní areně pro zhruba patnáct tisíc lidí do tréninkové haly Daugava.

„Oblečeme se do skoro celé výstroje kromě bruslí, dá se to zvládnout, nic strašného. Soustředíme se na to, proč tu jsme. Na zápasy,“ řekne ještě Beránek.

Robert Rampa @RampaRobert15 Kari vysvětluje, všichni poslouchají.



Žádný pohodový rozbruslení pro ně po příletu nenachystal.

Hokejisté cestují prodlouženým autobusem, takzvanou harmonikou, a protože je centrum města lehce rozkopané, cesta se hned první den protáhla stáním v malé zácpě.

„Není to příjemné, ale hrozné to taky není. Horší by to mohlo být, až bude večer zima a my vyjdeme ven zpocení. Ale takhle to je,“ pokrčí rameny Sedlák. „Já se už od rána hlavně těším na MS. Už aby to začalo.“

Češi do turnaje vstoupí v pátek proti Slovensku.