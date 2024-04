Obránce Kučeřík míří z Komety do Finska, bude hrát za Ässät Pori

Kučeřík nastoupil v základní části domácí nejvyšší soutěže v tomto ročníku do 33 zápasů a připsal si tři góly a stejný počet nahrávek. V play off přidal šest startů a dvě asistence. Celkem má v extralize na kontě 194 odehraných utkání a 36 bodů (7+29), vše v barvách Komety.

V reprezentaci se dosud představil v 11 utkáních. V Pori, jehož dres oblékal v této sezoně jiný český bek Libor Zábranský mladší, prožije druhou zahraniční zkušenost. Sezonu 2019/20 odehrál Kučeřík v zámoří za Saskatoon v juniorské WHL.

„Je to velký obránce s dobrým pohybem. Do našeho týmu přinese tvrdost. Radek je hráč s dobrým charakterem a chce se dál rozvíjet, bude pro naši obranu velmi dobrou posilou,“ uvedl sportovní manažer klubu Janne Vuorinen.

Právě další rozvoj je pro kyjovského rodáka velkou motivací. „Finská liga má vysokou úroveň a já věřím, že se díky ní budu dál zlepšovat. Ässät ukázal, že má o mě zájem, pro mě to pak bylo snadné rozhodování. Klub je známý i díky svým fanouškům, moc se těším, až před nimi budu hrát,“ prohlásil Kučeřík.

Těšit se může na mimořádnou událost v průběhu ročníku - koncem ledna se utkají Ässät a Lukko Rauma dvakrát pod širým nebem. „Venkovní zápasy jsou to nejlepší, co může hráč zažít. Už jsem hrál dva a stále si je velice dobře pamatuju. Je to neuvěřitelný zážitek pro týmy i diváky,“ uvedl Kučeřík.