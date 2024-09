Nedvědův konec mě mrzí, řekl Rulík. Havlát s otazníkem, ale řešení nespěchá

Vzhledem k tomu, že sezona teprve začíná, podle něj finální rozhodnutí nespěchá. Rulík to řekl novinářům na zahájení výstavy připomínající zisk zlatých medailí na letošním mistrovství světa v Praze v Síni slávy Českého hokeje.

„Mrzí mě to, protože jsme měli dobře nastavenou spolupráci a vše do sebe zapadalo,“ přiblížil Rulík a poděkoval bývalému vynikajícímu útočníkovi za spolupráci. „Doufám, že v budoucnosti se k tomu vrátí.“

Rulík nyní jedná s Hadamczikem o tom, kdo Nedvěda nahradí. „Plán je takový, že oslovím kolegy v realizačním týmu a dáme dohromady náš pohled na eventuální kandidáty a pak to ukážeme panu prezidentovi,“ plánuje kouč. Pro Hadamczika je první volbou Martin Havlát, se kterým Nedvěd v minulé sezoně úzce spolupracoval. „Určitě patří mezi kandidáty. Ale myslím si, že u něj je situace složitější, protože žije v zámoří, kde se jeho děti věnují tenisu a on pro ně chce udělat maximum,“ řekl Rulík.

Ještě jednou u mistrovského poháru. Radim Rulík si mohl v Síni slávy připomenout, jak vypadá trofej pro vítěze světového šampionátu.

Generální manažer v sezoně komunikuje zejména s hráči ze zámoří a o jejich uvolnění pro reprezentaci se jedná až před šampionátem, proto volba Nedvědova nástupce nespěchá. „Máme prostor vše uvážit a správně se rozhodnout. Nejsme pod tlakem, že musíme rozhodnout zítra,“ podotkl trenér.

Nejistá je i situace u jednoho z jeho asistentů Marka Židlického, jemuž po sezoně skončila smlouva. Rulík ale věří, že u týmu bude pokračovat. „Co mám zprávu, tak je v kontaktu s prezidentem svazu. Moje absolutní priorita je zachovat realizační tým tak, jak byl už u stříbrné dvacítky a letos na mistrovství světa. Máme mezi sebou obrovskou chemii a rozumíme si,“ řekl Rulík, jenž s Židlickým stejně jako s Jiřím Kalousem či Ondřejem Pavelcem spolupracoval už u juniorského národního týmu.

I patnáct týdnů po MS se Rulík k úspěšné akci neustále vrací, i když by se rád už začal soustředit na budoucnost a novou sezonu, která v Česku začne soutěžními zápasy příští týden.

„Každý den mám nějakou akci a pořád se to týká mistrovství. Už si říkám, kdy nastane den, kdy se udělá čára a budu se věnovat další sezoně, která nás čeká. Furt to nepřichází,“ usmál se. Například v neděli se zúčastnil akce Jaromíra Jágra Noc s legendou. „Podobnou akci jsem zažil poprvé. Nejsem ten typ. Dostal jsem ale pozvání od historicky nejlepšího hráče České republiky a jednoho ze tří nejlepších na světě,“ podotkl Rulík s tím, že se už dívá dopředu.

Trenér národního týmu Radim Rulík stojí u speciální vitríny, která vzpomíná na domácí mistrovství světa.

Přes léto odpočíval na golfu nebo u moře. „Od 19. srpna jsem začal navštěvovat extraligové týmy v přípravě, což jsem loni neudělal. Chci kluby navštívit dvakrát. Jednou v přípravě a podruhé někdy během října před prvním turnajem. Chci mít trošku větší kontakt nejen s hráči, ale i s trenéry v jednotlivých klubech. Nejsem moc odpočívací typ.“

Vrcholem příští sezony bude MS v Dánsku a Švédsku, Rulík navíc hledí i dále - na olympijské hry v Itálii 2026.

„Byl bych rád, kdybychom stejně jako letos, kdy jsme objevili Davida Špačka jako hráče nastupující generace, našli další hráče do mužstva. Směrem k olympiádě, kde se budou týmy skládat hlavně z hráčů působících v zámoří, by to byl nejlepší test,“ uvedl Rulík. Předpokládá, že bude složitější získat posily z NHL. Startovat na šampionátu doma totiž chtěli všichni. „Třeba ale budu mile překvapen a nebude to tak,“ uzavřel devětapadesátiletý kouč.