Radost z výhry zastínil strach o spoluhráče. Kometa vyzrála poprvé na Berany, Kucseru však odváželi na nosítkách

Zlín Dohrávka 47. kola extraligy vyšla lépe hokejistům Brna. Kometa sice ve Zlíně přes úvodní gól prohrávala 1:2 a ještě po druhé třetině 2:3, ale nakonec zvítězila 5:3. Berani nebodovali potřetí za sebou, s Brnem prohráli poprvé v sezoně. Hosté díky tomu mají pět kol před koncem na šestém místě osmibodový náskok na sedmé Karlovy Vary. Tři body za dva góly a nahrávku si v dresu vítězů připsal útočník Tomáš Vincour. Vítěznou branku vstřelil ve 49. minutě Šimon Stránský.

Domácí před vyprodaným hledištěm vstoupili do utkání dobře, vedoucího gólu se ale nedočkali. Hostujícího gólmana Čiliaka nejprve zachránila tyčka, načež Herman nezpracoval před prázdnou brankou puk.



Posléze převzali otěže duelu Brňané, přičemž oni Kašíka překonat dokázali. První minutu ze své první přesilovky Kometa sice moc dobře nesehrála, poté však vzal situaci dva na jednoho na sebe Vincour a skóroval. Herně vyrovnaný duel byl nakonec nerozhodný o první pauze i na skóre, neboť od modré čáry propálil Čiliaka Buchta.

Dohrávka 47. kola hokejové extraligy: PSG Berani Zlín - HC Kometa Brno 3:5 (1:1, 2:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 16. Buchta (Freibergs, Fořt), 23. Fryšara (Fořt, Köhler), 39. Kubiš (Šlahař) - 13. Vincour (Mueller), 38. P. Holík (Mueller, Zaťovič), 46. Vincour (Š. Stránský), 49. Š. Stránský (Gulaši, Vincour), 58. Erat (Plekanec). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Klouček, Axman. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. Diváci: 7000 (vyprodáno). Zlín: Kašík - D. Nosek, M. Novotný, Ferenc, Freibergs, Buchta, Řezníček, Gazda - Fryšara, Fořt, Köhler - Šlahař, Honejsek, Okál - Dufek, Claireaux, Herman - J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Trenér: R. Svoboda. Brno: Čiliak - O. Němec, Baranka, Bartejs, Pyrochta, Svozil, Gulaši - Mueller, Holík, Zaťovič - Erat, Plekanec, Červený - Vincour, Rákos, Kucsera - Horký, Kusko, Š. Stránský - od 41. navíc Jenyš. Trenér: Zábranský.

Prostřední dějství jasně patřilo Beranům. Nejdříve ve 23. minutě dostal Fořt puk do brankoviště, kde jej pohotově doklepl do sítě Fryšara - 2:1. Domácí pak tlačili soupeře a bojovali o zisk dvoubrankového vedení, jenže své obrovské šance neproměňovali. A že jich dnes bylo.

Místo toho ale zakončil ojedinělý útok Brňanů úspěšnou ranou pod horní tyčku Holík, jemuž při přečíslení tři na dva předložil puk Mueller. Zlín si však po zásluze vzal vedení zase zpět, když se Kubiš při svém sólu prosmýkl mezi dvěma beky soupeře a pohrál si i s Čiliakem.

Atraktivní souboj pokračoval na Zimním stadionu Luďka Čajky i ve třetí části, ke smůle domácích už ale góly dávali jen hosté. Nejdříve srovnali, o což se postaral druhým zásahem v utkání Vincour, načež za další tři minuty už Brno vedlo. Po vyhraném buly pálil Gulaši sice jen do tyče, Šimon Stránský už ale s dorážkou uspěl a výhoda byla opět na straně Brna.

Zlínští šli v závěru celkem brzy bojovat o vyrovnání bez gólmana Kašíka, již tři a půl minuty před koncem, ani ne po minutě ale rozhodli o výsledku hosté trefou Erata přes celé kluziště. Kometa tak porazila Zlín poprvé v sezoně a utnula sérii čtyř proher ve vzájemných kláních.

Martin Hamrlík (Zlín): „Derby splnilo očekávání, hrál se dobrý hokej. Zápas směřoval k remíze, ale nemáme ani bod, což je škoda. Co nám je platné, že Kometu přestřílíme, když se trápíme v koncovce. Naše přesilovky jsou taky děsivé. Tvoří se ve hře individuální chyby, které jsme dříve nedělali. No a soupeř je nekompromisně trestal. Po dnešku je jasné, že se klepeme o desítku.“

Kamil Pokorný (Brno): „Snažili jsme se ze začátku eliminovat tlak soupeře, což se nám povedlo prvním gólem. Zlín byl silný v osobních soubojích, agresivní a hodně bruslil. Ve druhé části měli zase domácí více ze hry, získali tam náskok, nám se ale pak naštěstí povedlo srovnat a nakonec duel otočit. Hráče to stálo spoustu sil, ale získali jsme důležité body vzhledem k vývoji toho kola a situaci v tabulce. Bude se nám lépe odpočívat na zítřejší zápas. Co se týče zranění Lukáše Kucsery, tam to je něco s krční páteří, ale máme pozitivní zprávy.“