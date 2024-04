ONLINE: Poprvé venku, a s virózou. Češi hrají v přípravě na MS s Rakouskem

„S lékaři děláme vše pro to, abychom to zastavili. A doufáme, že se z toho co nejdříve vymotáme,“ prohlásil Rulík k nepříjemným strastem, které momentálně sužují národní tým. „Už čtyři hráči nám vypadli z tréninku, někteří další hrají s obtížemi, také oni mají určité problémy, ale zase ne takového rázu, že by nemohli nastoupit.“

ONLINE: Rakousko vs. Česko Přípravné utkání národního týmu sledujeme podrobně.

Mimo hru ve čtvrtek, kdy Češi v Budějovicích porazili Rakušany hravě 5:1, zůstali útočníci David Tomášek s Ondřejem Kovařčíkem, Tomášem Filippim a Romanem Červenkou. Poslední dva se nyní do hry vrací.

„Jak člověk přijede do těch kempů, tak je hodně jednoduché si něco předávat. Ale myslím, že to není poprvé ani naposledy, že si tým něčím takovým prochází. Takže každý se bude snažit dávat si pozor a věnovat se svému tělu tak, aby nás to neskolilo,“ líčil obránce Andrej Šustr.

Sestava ČR Frodl (Klimeš) – Mašín, Zábranský, Galvas, Pyrochta, Sirota, Šustr, Ščotka, Gazda – Lenc, Filippi, Flek – Červenka, Špaček, Stránský – Rychlovský, M. Kovařčík, Kubík – Kodýtek, Kondelík, Černoch

Ten v duelu v Linci, který v české brance začne gólman Dominik Frodl, očekává podobné klání jako před dvěma dny: „Zároveň to bude dobrá zkouška i v tom, že si zahrajeme venku na ledě soupeře.“

Před přesunem do Rakouska vyhráli hokejisté tři domácí přípravná utkání. Vedle nedávného triumfu na jihu Čech ještě o týden dříve dvakrát zdolali Německo v Karlových Varech poměrem 3:0 a 4:2.

Další kemp čeká národní tým příští týden na Slovensku. V úterý se mužstvo sejde v Bratislavě. V pátek 26. dubna se Češi v Trenčíně a o den později v Bratislavě utkají se Slováky. Potom od čtvrtka 2. do pátku 5. května na domácím turnaji Euro Hockey Tour v Brně nastoupí postupně proti Finsku, Švédsku a Švýcarsku.

Do MS v Praze vstoupí český tým v pátek 10. května zápasem proti Finsku. A v základní skupině narazí i na sobotního protivníka.