Ředitel extraligy Řezníček: Rekordy lámat nebudeme, ale chceme, aby na stadionech bylo co nejvíce diváků

Praha Nový ročník hokejové extraligy se ve čtvrtek rozjede s aktuálně platnými opatřeními proti šíření nemoci covid-19. Vedení Českého hokeje ale zároveň čeká na schválení manuálu od vlády, který má klubům ještě zjednodušit situaci především v otázce povinné karantény. Extraliga začne ve čtvrtek předehrávkou 1. kola mezi Českými Budějovicemi a Hradcem Králové. Duel Vítkovic s Litvínovem byl z preventivních důvodů kvůli onemocnění v týmu Ostravanů odložen a hráči budou otestováni.

„Přijali jsme jednoznačnou filosofii, že dokud to jde, tak chceme hrát hokej. Věnovali jsme tomu obrovské množství času, práce, rozhovorů a jednání tak, abychom byli připraveni reagovat na situace, které doba přináší. Pokud nám někdo nezamkne zimáky, tak my hrát chceme,“ uvedl prezident Českého hokeje Tomáš Král.

„Není to tak jednoduché, protože obrovská zátěž a tíha zodpovědnosti je na klubech, jejich majitelích a na našich partnerech i na všech lidech kolem. Víc než kdy jindy je potřeba, aby se to prostředí celé spojilo. Naším cílem je hrát za každou cenu, pokud nepřijde věc, která to opravdu už neumožní,“ doplnil Král.

„Obecně platí pravidlo pro chování lidí, že to, co není zakázáno, tak je povoleno. Chováme se podle toho, co je zakázáno, při veškerém respektu k tomu, co se děje. Rozhodli jsme se, že v tom budeme hrát hokej,“ řekl Král.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král (vpravo) a ředitel Tipsport extraligy ledního hokeje Josef Řezníček (vlevo) vystoupili 16. září 2020 v Praze na tiskové konferenci k zahájení hokejové extraligy.

„Manuál, na který čekáme, řeší to důležité pro nás, což je otázka karantény, eventuálně testování. To jsou dvě věci, v kterých můžeme ještě být nějak omezení, a museli bychom se tomu přizpůsobovat nebo jednat nějak jinak. Je otázkou dnů, ale neočekávám od toho, že bychom si na základě manuálu měli pohoršit. Je to návrh náš, který nám může spíše pomoci,“ uvedl Král.



Jeho podobu Český hokej nechce před schválením zveřejňovat. „Manuál zpracovala Národní sportovní agentura v čele s Milanem Hniličkou v úzké spolupráci s námi. Nakonec z toho vznikl manuál pravidel, který bude platit i pro ostatní kolektivní sporty. Inspirovali jsme se třeba v Německu, Rakousku nebo Švýcarsku,“ doplnil Král.

Testování týmů před zápasy, jako je tomu ve fotbalové lize, extraliga neplánuje. „My si nemůžeme dovolit testovat v hokeji už jen z důvodu, že se hraje třikrát týdně. To není možné technicky a finančně také ne. Jdeme směrem, že bychom chtěli, aby se testovali ti, u kterých se příznaky projeví. Fotbal si zpřísnil pravidla s odkazem na UEFA, protože šlo hlavně o týmy, kterých se týkají evropské poháry. Už se ale také ukázalo, že pro týmy, kterých se Evropa netýká, je to ekonomicky zatěžující,“ uvedl Král.

Do hledišť na extraligové zápasy může v současné době 1000 lidí plus polovina kapacity stadionů. Například v Mladé Boleslavi (s kapacitou 4200 diváků) je to 2600 fanoušků či v pražské O2 areně 8000 příznivců. „Je otázka, jestli diváci budou chodit. Rekordy asi lámat nebudeme, ale chceme hrát hokej a chceme, aby diváci mohli chodit v co největší míře, která je povolena,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček.

Diváci a další účastníci zápasů s výjimkou týmů budou muset být na utkání s rouškou. „Do hlediště musí fanoušci chodit s rouškami. Realizační tým a trenéři roušku během zápasu mít nemusí. Například ledaři nebo pomocní rozhodčí ale musí mít roušky, protože přijdou do kontaktu,“

Kluby mají od svazu i vnitřní manuál na zamezení šíření nemoci v týmech. „Jsou tam veškerá hygienická a karanténní opatření,“ uvedl Řezníček. „Respektujeme všechny dané věci a nad rámec toho jsme udělali pravidla, která jsme do všech klubů dali. V nich se tomu věnuje obrovská pozornost, dělají maximum a jinak to asi nejde,“ doplnil Král.

Případný odložený zápas musí kluby sehrát v limitu 40 dní, pak bude případně o osudu rozhodovat sportovně-technická komise. Pokud by se nestihla sehrát všechna utkání v základní části, může v tabulce rozhodovat bodový průměr. Podmínku postupu do předkola (pro 5. až 12. tým) a play off je absolvování alespoň poloviny zápasů dlouhodobé části.

Extraliga je pro nadcházející ročník nesestupová. „Pro kluby je to velká pomoc a úleva. Kdyby při tom všem musely řešit ještě sestup, mohl by to být existenční problém,“ dodal Král.