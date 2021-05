Richter: Moravčík předvedl individuální zkrat, rozhodující gól jde za ním. Ze Švýcarů mám strach

Praha Vstup do světového šampionátu v Rize nevyšel českým hokejistům podle představ. Třikrát prohrávali, ale ruský náskok dokázali pokaždé smazat. Když Dominik Kubalík se štěstím srovnal na 3:3, zdálo se, že utkání směřuje do prodloužení, ale poslední slovo měl Michail Grigorenko, který potrestal chybu Michala Moravčíka. „Tohle se hráči národního týmu nemůže stát,“ uvedl v rozhovoru pro Lidovky.cz mistr světa z roku 1985 a expert České televize Pavel Richter.

Výběr Filipa Pešána se proti Rusům dlouho nemohl rozjezdit. Češi hráli bez puku, jejich hře chyběla střelba. Dvě třetiny se příliš nedařilo ani posilám z NHL, zlepšení přišlo až v posledním dějství. „Ještě před několika dny hráli základní část, mají za sebou šestapadesát zápasů v neskutečně rychlém tempu. Ale i tak přijeli. Že se jim první zápasy třeba nebude tolik dařit, je normální,“ míní legenda pražské Sparty.



Lidovky.cz: Než se vrhneme na hodnocení zápasu, chtěl bych se zastavit u sestavy. Michael Špaček nastoupil jako třináctý útočník, Matěj Stránský s Radanem Lencem v sestavě chyběli. Překvapilo vás to?

Těžko říct, co za tím bylo. Ale nejsem na trénincích a nevidím, jak ti kluci pracují. Vidím to jen jako divák. Máme tři vynikající trenéry, kteří mají hráče každý den před sebou. Pokud se takhle rozhodli, určitě k tomu měli důvod. Mně nepřísluší to komentovat.

Lidovky.cz: Jak jste viděl výkon proti Rusku? První dvě třetiny se česká reprezentace nemohla dostat do tempa, souhlasíte?

Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas, který rozhodly individuální chyby. Na ledě můžete mít sebelepší tým, ale když soupeři takovým způsobem darujete tři góly, nemůžete Rusy porazit. Doufal jsem, že uděláme aspoň bod. Ale co přišlo dvacet vteřin před koncem, se prostě nesmí stávat.

Lidovky.cz: Jak jste rozhodující situaci viděl? Šlo vyloženě o chybu Michala Moravčíka, nebo se jeho spoluhráči unáhlili se střídáním?Ne, ten gól jde za ním. Dvacet vteřin před koncem, nikdo ho neatakuje, může se s pukem otočit. Takhle krátce před koncem třetiny, kdy jsou všichni koncentrovaní na prodloužení, už nahozením nic nezískáte. Úplně mě to zvedlo ze sedačky, tohle se hráči národního týmu nemůže stát. Filip Pešán s tím nic nezmůže, tohle byla individuální kravina, zkrat jednotlivce. Ale prohru nejde házet jen na něj, hrubou individuální chybu jsme udělali i při vlastní přesilovce a před třetím gólem Rusů.

Lidovky.cz: Svůj první gól na mistrovství světa vstřelil Jakub Flek. Celá čtvrtá lajna odehrála povedený duel, byla aktivní, napadala...

Máte pravdu, hráli výborně. Proti hře útočníků nic nemám. To, že jsme s Ruskem třikrát prohrávali a pokaždé dokázali srovnat, je neuvěřitelné. Po gólu na 3:3 jsme měli nastartováno, ale pak bohužel došlo k té fatální chybě.

Lidovky.cz: Naopak hráči z NHL dlouho nemohli najít rytmus, hráli bez puku, ale jejich výkon šel postupně nahoru. Je třetí třetina slibnou předzvěstí pro další zápasy?

Na rozdíl od některých expertů se musí kluků z NHL zastat. Ještě před několika dny hráli základní část, mají za sebou šestapadesát zápasů v neskutečně rychlém tempu. Ale i tak přijeli. Že se jim první zápasy třeba nebude tolik dařit, je normální. Kubalík se dneska trefil a přidá i další góly. To samé Vrána. Jakákoliv kritika na jejich adresu je neopodstatněná. Měli bychom si vážit, že je v národním týmu máme.

Lidovky.cz: V přípravě vyhráli čeští hokejisté všech devět zápasů, všichni je okamžitě pasovali mezi hlavní adepty na medaile a panovala okolo nich velká očekávání. Nemůže jim porážka paradoxně pomoct?

Může. Devět vítězství za sebou v přípravě nic neznamená. Ničemu to nepomůže, na šampionátu se začíná zase od nuly. Celý národ se na turnaj těší a všichni čekají, že kluci udělají úspěch, ale cesta k němu bude těžká a velice dlouhá. Já klukům medaili strašně přeju, ale teď je důležité se pro začátek dostat do čtvrtfinále. To je základ. Nezáleží, z jakého místa tam postoupíme. Podle mě máme letos tak silný tým, že můžeme porazit kohokoliv.

Lidovky.cz: Zítra je na programu souboj s nebezpečným Švýcarskem, které je opět pasováno do role černého koně. Co od něj očekáváte?

Musím přiznat, že se Švýcarů bojím. Do zápasů s námi jdou pokaždé v roli outsidera, od kterého se nic neočekává. Naopak všichni počítají, že vyhrajeme. Ale pozor, Švýcarsko má opravdu výborné mužstvo. Bude záležet na tom, kdo dá první gól a kdo udělá míň chyb. Opravdu z toho mám strach, porážka s Ruskem může kluky trochu nahlodat.