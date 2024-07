Hvězdný návrat do extraligy. Pardubice posílí kapitán mistrů světa Červenka

Spekulace se potvrdily, extraliga vítá zvučné jméno. Prověřeného a ostříleného veterána. Uznávaného lídra, co letos v Praze dovedl národní tým ke zlatu na mistrovství světa. Roman Červenka po pěti letech opouští švýcarský Rapperswil a stává se novou posilou hokejových Pardubic. „Zpět do Česka se moc těším, je to nová výzva,“ říká osmatřicetiletý útočník.