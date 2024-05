Hvězdná posila pro Švýcary. Přijíždí obránce Josi z Nashvillu

Trenér Švýcarů má k dispozici trio z New Jersey - brankáře Akiru Schmida, obránce Jonase Siegenthalera, útočníka Nica Hischiera - a další forvardy Philippa Kurasheva z Chicaga a Nina Niederreitera z Winnipegu.

„Pro Nashville Predators a zvláště pro Josiho je vyřazení v play off samozřejmě hodně bolestivé. Naopak za Švýcarsko jsem nesmírně rád, že v Romanovi získáváme lídra a velmi cennou týmovou oporu,“ řekl Fischer webu Švýcarské hokejové federace. Josi s Nashvillem vypadl v pátek v 1. kole play off po prohře s Vancouverem 2:4 na utkání. Ke švýcarskému týmu se v Praze připojí ve čtvrtek.

Na mistrovství světa se Josi představí podeváté. V roce 2013 ve Stockholmu a o pět let později v Kodani a Herningu získal stříbro. Při prvním medailovém zisku byl vyhlášen nejlepším obráncem turnaje a dostal se i do All Star týmu. Startoval i na olympijských hrách v Soči v roce 2014 a dva roky později byl na Světovém poháru v Torontu členem Výběru Evropy, který se dostal až do finále.

V této sezoně NHL si připsal v 82 zápasech 85 bodů za 23 branek a 62 asistencí a byl třetím nejproduktivnějším obráncem ligy za Američanem Quinnem Hughesem z Vancouveru (92 bodů) a Kanaďanem Calem Makarem z Colorada (90). V šesti duelech play off jednou skóroval a u dvou gólů asistoval.

V NHL má na kontě za 13 sezon výhradně v barvách Predators 909 utkání a 686 bodů za 181 tref a 505 asistencí. V 91 duelech play off zaznamenal 45 bodů za 12 branek a 33 přihrávek. V roce 2020 získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL.