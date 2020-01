Ruská televize odvysílala staré finále juniorského MS ‚v přímém přenosu‘, na krutý žert naletěl i politik

Moskva Spousta ruských hokejových fanoušků v neděli večer slavila. Vždyť jejich národní tým do 20 let právě porazil ve finále Kanadu a ovládl světový šampionát! Tedy, alespoň tak to viděli v televizi. Jenže brzy se ukázalo, že jedna ze stanic odvysílala devět let starý zápas. A řada příznivců tak zjistila, že oslavovala zbytečně.

Ruská televizní stanice Match TV vysílala celý šampionát dvacítek z Ostravy a Třince až do chvíle, kdy sborná postoupila do semifinále. Následující bitvy si už přebral do režie hlavní vysílatel v zemi, První kanál.

Na svých obrazovkách tak mohl Rusům nabídnout i vrchol turnaje – finálovou bitvu sborné proti Kanadě, v níž Severoameričané předvedli závěrečný obrat a zvítězili 4:3. V ten samý čas zařadila konkurenční Match TV do svého programu rovněž finále hokejového MS do 20 let – jenže toho z roku 2011 z amerického Buffala, v němž Rusové zvítězili 5:3.

A mnoho diváků nepoznalo rozdíl. Někteří se zorientovali relativně brzy, jako například útočník St. Louis Vladimir Tarasenko. Jeho žena Jana na svůj Instagram napsala: „Přátelé, můj muž měl deset minut puštěné finále. Bez zvuku, hrál si u toho s dětmi. Než v televizi spatřil sám sebe,” nemohla uvěřit Tarasenkova choť. A dodala: „Takže nebojte, nejste v tom sami.“

Hokejisté Kanady (zleva) Barrett Hayton, Kevin Bahl, a Alexis Lafreniere se radují z gólu ve finále juniorského MS.

Těch, kteří sedli na lep stanici Match TV, bylo totiž skutečně mnoho, jak nemilosrdně odkryly sociální sítě. Někteří ruští fanoušci prožívali vítězné finále z roku 2011 až do konce a následně vypustili do světa své gratulace. Mezi nimi byl například i poslanec ruské Dumy Michail Děgťarjov.

„Gratuluju hokejové dvacítce ke zlatu! Tomu říkám rudá mašina. Jste borci, ukázali jste ruský charakter,“ chrlil slova chvály politik. Napálit se nechala také televize Moskva 24, která svým předplatitelům odeslala textovou zprávu: „Ruští hokejisté do 20 let se stali mistry světa, když ve finále porazili Kanadu 5:3.“



Spoustě lidem začalo docházet, že to s titulem tak žhavé nebude, když v pozápasových radovánkách rozeznali bez helem současné hvězdy ruského hokeje. Kromě Tarasenka se s pohárem mazlili třeba útočníci Artěmij Panarin nebo Jevgenij Kuzněcov. „Honem si přepněte na Match, tam jsme vyhráli my,“ zněl jeden z ironických pozápasových tweetů.



Jenže mnoha fanoušků v tu chvíli do smíchu nebylo, krutý vtip se jich dotkl a své příspěvky rychle smazali. Na stanici Match se snesla vlna kritiky, na kterou rázně reagovali její komentátoři. Jeden z nich, Michail Polenov, například napsal: „Jen tupci by se tím nechali nachytat. Nepoznáte rozdíl mezi roky 2011 a 2020? Opravdu ne? Tak co potom záleží na tom, jestli jsme vyhráli, nebo ne.“

I když se televize vyjádřila ve smyslu, že nešlo o úmysl, některé snímky fanoušků dokazují, že část zápasu byl dokonce u grafiky časomíry štítek „Přímý přenos“.



Kritice se však nevyhnul ani První kanál, kde dávali to opravdové finále. Režie totiž po prohře Ruska ukončila přenos ještě před předáváním stříbrných medailí.