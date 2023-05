Stejný názor jako někdejší elitní centr, který získal na světovém šampionátu tři zlaté medaile a s Detroitem třikrát ovládl boje o Stanley Cup, mají i další osobnosti ruského hokeje.

„Nechápu hráče, kteří se po celkovém triumfu budou nazývat mistry světa. Kdybychom tam byli, určitě hrajeme o zlato,“ tvrdil pro RB Sport dvojnásobný olympijský vítěz Alexandr Koževnikov.

V podobném duchu hovořil i Roman Rotenberg, viceprezident ruské hokejové federace, generální ředitel KHL i klubu SKA Petrohrad a viceprezident banky Gazprombank, která musela krátce po invazi na Ukrajinu čelit sankcím USA.

Blízký přitel prezidenta Vladimira Putina zastává i funkci trenéra reprezentace do pětadvaceti let. Mladí hráči by si podle něj měli v nově vzniklém mužstvu vyzkoušet atmosféru mezinárodního hokeje.

Vzhledem k vyloučení z akcí pod záštitou Mezinárodní hokejové federace IIHF ale zatím nastupují jen proti Bělorusku a Kazachstánu, který předvedl na úvod šampionátu zdařilý obrat proti Norsku a zvítězil 4:3 po samostatných nájezdech.

„V přípravě nám nedali ani gól, ale byli nadšení, že si s námi mohou zahrát. Zdá se, že jim to prospělo. Dobře jsme je nachystali,“ chvástal se Rotenberg pro web Championat.

Vyzdvihl i přínos utkání s Běloruskem, s nímž se Rusové od začátku května střetli už šestkrát s bilancí pěti výher a jedné porážky: „Oba týmy jsou silné, hrajeme na nejvyšší úrovni. Všichni jsou spokojeni.“

Naopak kvalita dosavadního průběhu mistrovství Rotenberga zklamala: „Hrajeme zajímavější hokej, než jaký předvedli Američané s Finy, kteří šli po odchodu hráčů z KHL výkonnostně dolů. Ale to je jejich věc.“

Drew O'Connor překonává Emila Larmiho.

Najdou se i tací, kteří aktuální situaci nepovažují za ideální. Bývalý trenér Jurij Novikov upozorňuje, že Rusům kvůli absenci na šampionátu utíkají nové hokejové trendy.

„Svaz by měl do Finska a Lotyšska vyslat svou delegaci. Bylo by skvělé, kdyby legendy našeho hokeje mohly přímo na místě komunikovat se zahraničními funkcionáři a fanoušky,“ řekl pro Championat.

Zároveň zmínil, že je potřeba zahájit nová jednání s prezidentem IIHF Lucem Tardifem a společně nalézt způsob, jak vrátit národní tým na mistrovství.

Sedmapadeástiletý Francouz si v posledních měsících několikrát povzdechl, že významné mezinárodní sportovní akce postrádají bez ruské účasti potřebnou kvalitu.

Zároveň odmítl postupovat podle Mezinárodního olympijského výboru MOV, jenž navrhl, aby se ruští a běloruští sportovci objevili už příští rok na letních hrách v Paříži.

Otázkám na dění na Ukrajině se dlouho vyhýbal. V polovině dubna při setkání s novináři na závěr světového šampionátu žen uvedl: „Doufám, že se Rusko s Běloruskem vrátí co nejdříve, protože by to znamenalo konec války.“

Zákaz účasti pro obě země, které se nepředstaví ani za rok v Praze a Ostravě, i nadále schovává za obavy o bezpečnost fanoušků a ostatních týmů.

„Musíme na něj zatlačit. Mistrovství světa je mimořádnou sportovní událostí. S Ruskem i bez něj. Všichni chtějí vyhrát. A naše neúčast vítězům zásluhy nesníží,“ prohlásil Novikov.