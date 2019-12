Rusové se vztekají: Hráli jsme třikrát ve třech proti pěti. Všichni si musí zvyknout na to, že jsme v Česku

OSTRAVA Dlouho po úvodním zápasu mistrovství světa juniorů v Ostravě se ruští hokejisté nemohli smířit s tím, že nezvládli roli favoritů a podlehli domácím Čechům 3:4.

Patrné to bylo především na střelci jedné z ruských branek, útočníkovi Vasiliji Podkolzinovi, který prohru připisuje i verdiktům americko-kanadské dvojici hlavních sudích.

„Rozhodly přesilovky a taky jsme brzo inkasovali. Je pochopitelné, že je hnaly tribuny. Museli jsme si na to zvyknout, ve druhé polovině zápasu už to byla normálka. Češi hráli jako o život, ale ničím nás nepřekvapili,“ uvedl asistent kapitána Rusů.

„Třikrát jsme hráli tři na pět. Hrajeme v Česku, myslím, že to bude tím. Tak to chodí. Čekali jsme to a připravovali se na to. Měli jsme tam samozřejmě hloupá vyloučení,“ podotkl Podkolzin.

Také kouč Rusů Valerij Bragin, jemuž na střídačce pomáhá legendární útočník z 80. a 90. let Igor Larionov, považuje porážku za nezaslouženou.

„Porážka je porážka. Kluci jsou samozřejmě smutní, ale byl to první zápas, všechno je ještě před námi. Na střely i na šance jsme byli lepší.“

„Za stavu 2:2 jsme měli tři stoprocentní šance, z kterých jsme měli dát gól. Nedali jsme a oni z protiútoku skórovali,“ dodal Bragin.

Zároveň odmítl, že by mohl hrozit útočníkovi Rusů Jegoru Sokolovovi dodatečný postih za srážku s největší českou hvězdou Jakubem Laukem hned v úvodu zápasu. Pro Lauka po ní nejspíš šampionát skončil.

„Lauko upadl sám, najel do Sokolova. Nic to nebylo. Nečekám, že by následoval nějaký distanc,“ uvedl na tiskové konferenci Bragin.



„Já jsem v podstatě nic neudělal. Nechtěl jsem ho zranit. To nemám v úmyslu nikdy. To je prostě hokej. Přeju Laukovi brzké uzdravení a doufám, že bude v pořádku. Kdybych se s ním teď viděl, tak se mu omluvím, ale jak říkám, nebyl v tom žádný úmysl. Jenom smolně upadl,“ doplnil ho sám Sokolov.