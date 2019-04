Růžička: Nemáme v Chomutově hráče jako Jágr. A můj odchod do Litvínova? Už jsem toho slyšel dost

Chomutov Leckdo by čekal, že bude nevrlý a úsečný. Že se mu nebude chtít mluvit. Vladimír Růžička však po páteční prohře s Kladnem, která s největší pravděpodobností rozhodla o tom, že jeho Chomutov sestoupí z hokejové extraligy, působil vyrovnaně a klidně.

Naštvanost? Zklamání? Nebo dokonce rezignace? Ani jedno. Růžička s odstupem říká: „Ten zápas byl samozřejmě důležitý, ale život jde dál. Člověk se s tím srovnává těžko, ale nedá se nic dělat. Budeme ještě bojovat.“



Opravdu pořád věříte, že se můžete vyhnout sestupu?

Pořád věřím, že tam šance je. Malá, ale je. Pokusíme se o zázrak.

Dokážete přesvědčit a namotivovat hráče, aby se nevzdali?

Je jasné, že musíme vyhrát všech pět zbylých zápasů baráže a ještě čekat, že Kladno několikrát zaváhá. Ale hotovo není.

Jaromír Jágr z Kladna (vlevo) se raduje z gólu do branky Chomutova.

Na kolik procent podle vás ovlivnila baráž salmonelóza, která Chomutov postihla?

Takhle to nechci hodnotit, ale vemte si, že ti kluci byli minimálně týden doma. Play out jsme dohrávali s juniory. Týden byli doma, vůbec netrénovali a všichni shodili šest sedm kilogramů. Někdo i devět. Skočili bez tréninku rovnou do zápasů. S doktory jsme řešili, aby hráči měli vůbec energii. Teprve teď jsme absolvovali tři čtyři tréninky. Salmonelóza není střevní chřipka. To není otázka oslabení organismu na dva tři dny, tohle podle doktorů trvá až tři týdny. Postihlo to i čtyři kluky z realizačního týmu a ti říkali, že čtrnáct dní byli úplně mimo. Je to tak dané, nedá se nic dělat.

Sezona vám nevyšla ale celkově.

Nevyšel nám začátek, ale pak jsme se vrátili. Měli jsme za úkol dostat pod sebe dvě mužstva. Pardubice jsme tam dostali, ale proti Varům jsme zkrátka nestačili. Měli jsme to ve vlastních rukách, ale Vary nás porazily. To je realita.

Nebyl problém v tom, že jste prostě neměli tak kvalitní kádr?

Tohle si nemyslím, určitá kvalita týmu tam byla, srovnatelná s Vary. Ale musíte ty zápasy vyhrát, a my je neuhráli.

Především jste ale nebyli schopní dávat góly.

Hodně zápasů jsme prohráli 1:2, ale pak nikoho nezajímá, jestli to bylo 1:6 nebo o gól. Takže ano, je pravda, že jsme dávali málo gólů. Vemte si, že jsme měli jednoho hráče, který měl 40 bodů (Vladimír Růžička ml., pozn. aut.), druhý byl Radek Duda, který měl asi 23 bodů. Moc produktivních hráčů jsme neměli.

Chomutovský Adam Raška se trefuje do branky Pardubic

Zaregistroval jsem, jak jste si postěžoval, že jste v baráži neúměrně vylučovaní. Máte pocit, že rozhodčí vůči vám nebyli féroví?

Ne, takhle jsem to nemyslel. V žádném případě. Už se k tomu nechci moc vracet. Neříkal jsem to kvůli tomu, že by to měla být příčina našich neúspěchů, jen jsem to konstatoval.

Nemyslíte si, že jste vylučovaní, protože jste prostě víc faulovali?

Neříkám, že jsme nefaulovali, ale vadí mi, že na nás byly fauly, které nebyly odpískané. Tohle je problém všech klubů, každý to vidí jinak.

Pane Růžičko, jaká je reakce vedení na nastalou situaci?

K tomu se nechci vyjadřovat.

Tak se vraťme k zápasu s Kladnem. Proč jste ho nezvládli?

Dali jsme jenom jeden gól. S koncovkou se trápíme celou sezonu a v pátek to bylo to samé. V prvním střídání jsme měli gólovou šanci, tu jsme neproměnili, ani jsme z ní pořádně nevystřelili. Je to o gólech. Když je nedáváte, tak se mužstvo nemá jak nastartovat. Nemůže se zvednout.

Překvapilo vás, jak zářil Jágr, který už poslední dobou tak nevyčnívá?

To je jasný, Jardovi je 47 let. Samozřejmě je vidět, že to pořád má v ruce. Má jedinečnou hlavu, je veliký a silný. Člověk v tomhle věku je náchylný ke zranění, nemá to vůbec jednoduchý. Přesto v pátek rozhodl. A tady musím říct, že prostě nemáme takového hráče. Nemáme rozdílového borce, to je jednoduché. Když se podíváte na naše mužstvo, tak tam nenajdete Plekance ani Jágra.

Když se potvrdí sestup, bude v silách Chomutova udržet kvalitu, aby měl postupové ambice?

To se uvidí, až ta situace nastane.

Nemyslíte, že se ten kádr rozprchne?

Nevím, uvidíme. K tomu vám těžko něco řeknu. Ale může se to stát.

A co vy? Slyšel jsem, že jste odmítl Kometu a že byste měl jít do Litvínova.

Já zatím nemám nikde nic domluveného, pořád jsem v Chomutově a víc k tomu nemá cenu říkat. To říkám naprosto otevřeně. O Litvínovu a Kometě jsem už také slyšel. I o jiných variantách. Můžu vám říct, že jsem zatím s nikým nic neřešil.