Růžička po postupu Hradce do čtvrtfinále: Určitě nehrajeme beton. Jsme v play off a předvádíme, na co máme

Hradec Králové My a beton? Trenéra hradeckých hokejistů Vladimíra Růžičku popudil termín, který je teď v souvislosti s jeho stylem občas skloňovaný. „To je pořád nějaký beton! Podle mě vypadá úplně jinak,“ kroutil hlavou poté, co jeho Mountfield udělal v předkole extraligového play off krátký proces s Litvínovem. V sobotním utkání dominoval 5:1, v sérii 3:0 na zápasy a ve čtvrtfinále narazí na Liberec.

Jak je to s tím betonem?

Odmítám, že hrajeme nějaký beton. Koho to napadalo? Žádný beton nehrajeme. Nutíme útočníky, aby pomáhali v obraně, ale dneska pět hráčů útočí a pět brání. Některá mužstva předvádějí větší beton než my. Vždyť my dneska útočili.

Kde se to tedy vzalo?

Já jsem překvapený. Když jsem loni do Hradce Králové přišel, řekl jsem, že systém nechci měnit. Jen že vidím, že častokrát soupeři jezdili sami na bránu, nebo dokonce i dva. A jediné, co chci, abychom zlepšili, je hra dozadu. Nevím, jestli nějaký novinář napsal beton, ale od té doby to tak všichni berou. I litvínovský útočník Martin Látal to v naší sérii říkal. Ale teď hrajeme play off a v něm to, na co máme. Vůbec nechceme betonovat, sázíme na systém 2-1-2, snažíme se hrát aktivně, napadáme. Kolikrát to nejde. Když vidím jiné zápasy… třeba Pardubice doma první utkání. V poslední třetině se mi zdálo, že betonovali oni. Ale to je normální. Když mužstvo vede, snaží se hrát dobře do obrany, a naopak soupeř to otevře a začíná riskovat. Určitě nehrajeme beton!

Litvínovský trenér Vladimír Országh říkal, že jste je předčili fyzicky před bránou, že máte silnější obránce.

Ale zase když si vezmete útočníky, ty máme poměrně malé, tam se to srovnává. Je to názor litvínovského trenéra. My se snažíme o aktivní hokej. Série skončila na skóre 10:2 ve třech zápasech, je to o gólech. Na druhou stranu je nesmíte dostávat, to se nám podařilo, hráči to dokázali. Odehráli to velice dobře. Jsme rádi, že jsme postoupili dál. Věděli jsme, že Litvínov formu má. Nebyla to jednoduchá série, i když to tak nevypadá.

Jak oceňujete výkony obránce Radima Šaldy, který sobotní zápas gólově načal?

Je mladý, vynikající. Jeho hra je defenzivní, umí ale velice dobře i dopředu. Naši obránci jsou vedení, aby se snažili zaútočit. To je hráč přesně na play off.

Litvínov jste pokaždé v sezoně porazili, sedmkrát! Čím to?

Nevím, je to zajímavé. Litvínov měl konec sezony fantastický, porazil Spartu i Třinec. A ty naše zápasy to potvrdily, šlo o vyrovnanou sérii. Důležité je, že výborně chytal brankář, hlavně v prvním zápase nás Mazanec hodně podržel. Play off není o tom, kdo hraje líp, ale o gólech. Když se je podaří dát, trošku líp vám to sedne, dohrajete to do vítězného konce. V tom jsme byli dobří.

Rozhodlo, že jste pokryli Hüblův útok?

Litvínov měl trošku lepší vstup do zápasu, díky dvěma gólům jsme ožili. My to máme hodně rozložené. Když se podíváte na útoky, nemáme první ani čtvrtý, ale všechny jsou úplně stejné. Máme hráče mladší, zkušenější, v útoku hodně rychlé. Mít čtyři vyrovnané útoky je obrovská výhoda, nepotřebovali jsme ani hru stahovat do dvou tří lajn, využívali jsme všechny hráče. A měli jsme tak dostatek sil.

Co čekat od Liberce ve čtvrtfinále?

Budou to jiné zápasy než v základní části, začínáme dvakrát u nich, úkol je jeden zápas uhrát, ať domů jedeme za stavu 1:1. V první čtyřce si nevyberete, jestli narazíte na Spartu, Třinec, Boleslav nebo Liberec, to je jedno. Liberec má dobré útočníky, výbornou koncovku. Důležité pro nás je, že předkolo nebylo v pěti zápasech. Orazíme si, to je dobré.