Růžička ve Spartě? Je to pro mě zklamání, smutní po rozhodnutí svého syna Vladimír Růžička

PRAHA Jen málokdo by si mohl kdy představit, že Vladimír Růžička bude trénovat ve Spartě. Dlouholetý hráč a později kouč pražské Slavie sice k hlavnímu rivalovi namířeno nemá, do Sparty však míří jeho syn, odchovanec Slavie a její dlouholetý hráč Vladimír Růžička mladší.

Vůbec poprvé v kariéře tak v seniorské kategorii bude Růžičku juniora trénovat v extralize někdo jiný než jeho otec.



Po čtrnáctiletém vzájemném působení ve Slavii a Chomutově se pouto přetrhlo.

Po letošním pádu Chomutova z extraligy by měl Růžička senior převzít hokejisty Kladna, kteří se po letech vrátili mezi elitu právě na úkor Severočechů. Růžička junior se pak rozhodl přijmout nabídku Sparty.

Radost Vladimíra Růžičky mladšího v dresu Chomutova.

Sám Vladimír Růžička mladší si uvědomuje, že jeho nové angažmá řada sparťanských fanoušků nepřijme.



„S tátou jsem svůj přestup vůbec neřešil. Je to můj život, moje kariéra a já si ji chci řídit sám. Nabídka od Sparty mi přišla suverénně nejlepší. Tím, že se ozvala Sparta, jsem měl jasno. Je pro mne čest za ní nastoupit,“ překvapil 30letý útočník, který se Slavií získal titul v roce 2008.



„Nikdy jsem proti Spartě nevystupoval. Věřím, že i to mi u fanoušků pomůže. Vím ale, že to u nich budu mít těžší než jiní hráči. Udělám ale všechno pro to, abych jim dokázal, že za Spartu můžu hrát a bojovat. Abych pomohl k co největšímu úspěchu,“ dodal Růžička junior.



S jeho rozhodnutím odejít do Sparty však jeho otec nesouhlasí.

„Abych řekl pravdu, je to pro mě zklamání, že jde zrovna do Sparty. Ale je to jeho věc, jeho rozhodnutí,“ uvedl Vladimír Růžička starší, který přivedl Slavii ke dvěma mistrovským titulům a navíc dovedl českou reprezentaci ke dvěma titulům mistra světa.

„Kdyby šel kamkoliv jinam, vezmu to. Ale proč zrovna Sparta? Je to jeho život,“ doplnil smutně Růžička senior pro deník Sport.

On sám se naopak proti Spartě několikrát ostře vymezil, proto zdůraznil, že by do klubu s velkým S na prsou nikdy nešel.



„V žádném případě. Jedině, že by se jmenoval jinak než Sparta,“ zdůrazňuje Růžička starší.



Přesto synovi přeje v novém angažmá hodně úspěchu, protože také tuší, že kvůli svému předchozímu angažmá to bude mít u fanoušků náročné.

„Záleží na něm. Bylo hodně hráčů, kteří se ve Spartě neprosadili, měli to složité. Ale třeba jemu se to povede. Uvidíme,“ věří Růžička senior.

„Co vím, tak on (kouč Sparty Uwe Krupp) vyžaduje od centrů specifické věci, nejsem až tak přesvědčený, že to bude Vláďovi svědčit. Ale uvidíme, třeba jo,“ dodal.