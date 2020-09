Růžička vzpomíná na zemřelého kouče Říhu: Je to strašné, nevěděl jsem, že je v tak vážném stavu

Praha Oba se zapsali do české hokejové historie coby úspěšní kouči ať už na lavičkách klubů či seniorské reprezentace. Miloš Říha v úterý 1. září v pražském IKEM podlehl vážné nemoci. „Před chvílí jsem se to dozvěděl, je to strašný,“ nemohl najít slova zaskočený kouč Vladimír Růžička.

Zemřel bývalý kouč hokejové reprezentace Říha. V IKEM podlehl vážné nemoci, bylo mu 61 let Lidovky.cz Jak budete na pana Říhu vzpomínat?

Trénoval dobře, poslední roky trénoval národní mužstvo, které pod ním předvádělo dobrý a slušný hokej. Tohle je hrozný. Sport je jedna věc, ale zdraví a život člověka je to hlavní. Oproti tomu je hokej o ničem. Lidovky.cz Věděl jste, že je jeho stav tak vážný?

Právě moc ne. Jenom jsem o tom četl, ale nevěděl jsem, že až takhle. Hrozně mě to zaskočilo, je to strašně smutný. Lidovky.cz Měli jste k sobě blízko, nebo byl váš vztah jen na kolegiální úrovni?

My jsme měli jen kolegiální vztah, ne že bychom byli nějací kamarádi. Vzájemně jsme se jako trenéři respektovali... Trenér české hokejové reprezentace Miloš Říha

Lidovky.cz Oba jste byli podobné nátury, fanoušci často vzpomínají na finálovou sérii z roku 2003 mezi Slavií a Pardubicemi, která byla z obou stran velmi vyhrocená. Jak na to vzpomínáte?

Já na to určitě vzpomínám hodně rád, protože jsme tu finálovou sérii vyhráli. Měli jsme velké štěstí, že jsme vyhráli, protože ta série skončila 4:3 pro nás. Když vyhráváte, vzpomíná se na to mnohem lépe, než když prohráváte. Lidovky.cz Bavili jste se o té sérii s panem Říhou někdy?

Ne, nikdy jsme o tom vlastně spolu nemluvili.