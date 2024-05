Oslavy mistrů: Špaček si zničil sako. Nechtěl jsem u premiéra smrdět, smál se

Do Kramářovy vily za premiérem dorazilo třináct hokejistů a Špaček vyčníval od první sekundy. Zatímco dvanáct jeho kolegů navléklo modré reprezentační obleky, Špaček kráčel ve hnědém.

„Nepřežilo první noc, trochu se vlekla,“ musel uznat se smíchem. „Oslavy byly neskutečné. Nezapomenutelné. Už jsem říkal, že si možná udělám nové.“

Až tak špatně to se sakem dopadlo?

„Já si vzal vlajku s nápisem a ten se celý promočil až do košile. Taky se polilo pivem, šampaňským a trochu smrdělo, takže jsem musel vyndat nové. Tady jsem smrdět nechtěl,“ vykládal dál s humorem obránce národního týmu.

Robert Rampa @RampaRobert15 David Špaček přišel o repre sako 😅



"Já si na něj dal vlajku s nápisem a ten nápis se propsal až na košili. Taky bylo politý piven šáněm... No a smrdělo. A já úplně u premiéra smrdět nechtěl 😀 ale už jsem říkal, že si objednám nový." https://t.co/mN79DLCBRY oblíbit odpovědět

Za premiérem Petrem Fialou nepřišel celý tým, zhruba půlka raději odpočívala po náročných oslavách anebo trávila čas s rodinou. Ve čtvrtek u prezidenta Petra Pavla už by se měl sejít skoro celý tým.

„Slabší kusy odpadají,“ rýpl si v žertu útočník Jakub Flek. „Někdo už jel domů, ale jádro drží. A myslím, že pořád vypadáme dobře!“

„Já budu slavit, dokud mi to dovolí manželka,“ přiznal útočník Matěj Stránský

„Já jsem si odpočinul trochu včera, šel jsem domů brzo a dneska se zase cítím dobře!“ řekl jeho parťák Lukáš Sedlák.

Ten si v pondělí na Staroměstském náměstí vyzvedl i speciální dáreček. Na střechu autobusu mu zřejmě zapálená fanynka hodila k podpisu podprsenku.

„Bylo to vtipné, dobrá sranda pro všechny. Co říkala partnerka? O nic nejde, to nemá cenu nějak řešit!“ mávl rukou Sedlák. „Jsem rád, že jsme si s fanoušky nablízku. Baví mě si s nimi povídat, dodávají nám sílu a energii.“

Ani on neprozradil pohárového hříšníka: „Někdo říkal, že spadl. Ale drží, to je dobrý!“

Odpověď jste nedostali ani z Romana Červenky nebo Fleka.

Oba si užili i bronzové oslavy před dvěma lety. Tyhle proběhly v mnohem větším stylu a zrovna Fleka nezastavily ani antibiotika.

Flek musel kvůli nemoci vynechat poslední tři zápasy na turnaji, čtvrtfinále s Američany (1:0) a semifinále se Švédy (7:3) sledoval z postele v horečkách, finále se Švýcary (2:0) už viděl z tribuny v horním prstenci.

„První dny jsem nedošel ani do koupelny, ale pak už jsem se cítil lépe a v oslavách mi nemohl nikdo zabránit. Radil jsem se s doktorem a říkal mi, že na antibiotika pít můžu, jen ať jsem víc opatrný.“

Robert Rampa @RampaRobert15 Pár dalších střípků z oslav 🇨🇿 hokejistů



Radko Gudas: Mám tušení, kdo rozbil pohár, ale první to neřeknu.



Jakub Flek: Ještě dobírám antibiotika. Doktor říkal, že alkohol pít můžu, jen ať jsem opatrný😀



David Špaček: Táta byl dojatej. Moc to nedal znát, ale já to viděl. V… https://t.co/WU01NXi2WP https://t.co/PZNeOmnGr1 oblíbit odpovědět

Nabízelo se, jestli by mladému Špačkovi neporadil otec a legendární obránce Jaroslav, jak se správně oslavuje, ale prý to nebylo třeba, „Myslím, že jsem mu ostudu neudělal! Byl dojatý. Nedal to na sobě moc znát, ale já to na něm poznal.“

Sedlák zase smekl před obráncem Tomášem Kundrátkem, zřejmě nejnáruživějším oslavencem. „Asi by bylo hodně zajímavé vidět Kundrce ve StarDance. Na to bych se podíval! Tituly fakt slavit umí, taky má praxi...“