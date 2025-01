ONLINE: USA - Česko. Juniory čeká semifinále s nadupanými obhájci titulu

Čeští junioři slaví postup do semifinále mistrovství světa do 20 let. Ve čtvrtfinále vyřadili Kanadu výsledkem 4:3. Na snímku je brankář Michael Hrabal a obránce Jakub Dvořák. foto: AP

Čeští junioři nastoupí v noci na neděli v 1:30 do semifinálového souboje se Spojenými státy. Hokejová reprezentace se pokusí dostat do finále mistrovství světa hráčů do 20 let znovu po roční pauze. Titul šampionů slavily před rokem právě USA. Utkání můžete sledovat v podrobné online reportáži na iDNES.cz.