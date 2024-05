Hokejový obránce Kubíček se vrací ze zámoří, bude hrát za České Budějovice

„Šimon přesně zapadá do základního konceptu našeho klubu, kdy chceme dávat co nejvíc šancí především odchovancům, kteří mají ke klubu vztah. K tomu je to vysoký, důrazný obránce s pravým držením hole, což je vždy nedostatkové zboží, takže jsme moc rádi, že se rozhodl pro návrat do Motoru,“ uvedl sportovní manažer Jiří Novotný.

Rodák z Jindřichova Hradce Kubíček odešel do zámoří před šesti lety. V sezoně 2020/21, kterou ovlivnily covidové restrikce, působil v Česku. Devět zápasů odehrál za prvoligové Litoměřice a 21 za extraligové České Budějovice. Účastník dvou juniorských MS má na kontě i jeden start za seniorskou reprezentaci.

V aktuálním ročníku Kubíček hrál za tým Norfolk Admirals v nižší ECHL, jedno utkání odehrál i za Manitobu v AHL. V Českých Budějovicích podepsal dvouletou smlouvu.