Simon přispěl Pittsburghu přihrávkou k výhře 4:1 nad New Jersey

New York Útočník Dominik Simon přispěl v pátečním utkání NHL jednou přihrávkou k výhře Pittsburghu 4:1 nad New Jersey. Stejným výsledkem porazila také Ottawa na svém ledě New York Rangers a poprvé v sezoně zvítězila ve třech utkáních za sebou.

Hertl a Simon vstřelili v NHL první gól sezony Pittsburgh otevřel skóre v osmé minutě i díky Simonovi. Český útočník zachytil u levého mantinelu rozehrávku soupeře, puk přihrál Dominiku Kahunovi, který se vyhnul obránci a bekhendem se trefil do růžku. New Jersey vyrovnalo v úvodu druhé třetiny trefou Taylora Halla. Jake Guentzel strhl vedení na stranu Penguins zhruba v polovině utkání a výhru pojistili Jared McCann a John Marino ve 43. minutě během 25 sekund. V dresu poražených nebodoval Pavel Zacha. Ottawa položila základ úspěchu na začátku zápasu. Po 57 sekundách hry dal první gól Thomas Chabot a v sedmé minutě zvýšil Logan Brown svou premiérovou trefou v NHL. Ještě v úvodní třetině si srazil nahození Jacoba Trouby do branky Anders Nilsson, který ale v zápase zlikvidoval zbylých třicet střel Rangers a byl vyhlášen největší hvězdou utkání. Kanadský klub stvrdil výhru ve druhé třetině trefami Tylera Ennise a Anthonyho Duclaira. Za domácí nebodoval Filip Chlapík, na druhé straně vyšli naprázdno Filip Chytil i Libor Hájek. Výsledky NHL:

Ottawa - NY Rangers 4:1, Pittsburgh - New Jersey 4:1