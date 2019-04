Skákat šipku dva metry přes hokejky je trapné. Z hokeje se stala bramboračka, zuří kouč Liberce

LIBEREC Jeho boj proti simulování v českém hokeji pokračuje. Trenér libereckých hokejistů Filip Pešán se po pátém semifinálovém duelu s Brnem znovu nerozpakoval označit účelové počínání některých borců za trapné. „Tím se vracím k tématu, o kterém jsem nedávno mluvil,“ štvalo Pešána.

Už po pondělním duelu to v něm vřelo. Vyrovnaná bitva mezi Bílými Tygry a Kometou nabízí napínavé hokejové momenty, ale i taktizování, které jde občas za hranu.

Filip Pešán ještě před pátým zápasem kritizoval: „Kazíme tím sérii. Oba týmy si říkají o přesilovky, padají na led. Z hokeje se stala bramboračka,“ zpražil oba celky 41letý kouč.



Po čtvrtečním utkání, které jeho Liberec ovládl poměrem 5:2 a ujal se vedení v sérii 3:2, přišla řeč na nafilmované pády znovu. Pešán se strefil i do vlastních řad, když zkritizoval počínání Jaroslava Vlacha.

„Po ataku Malleta to přihrál. Stejně tak mi přišlo, že Leoš Čermák skočil dva metry šipku přes hokejky,“ přidal svůj názor na eskapádu brněnského kapitána.

„Tohle je věc, která je... trapná,“ uzavřel zopakováním pondělního výroku Pešán.

Není to poprvé, co si rýpl do nesportovního chování hráčů na ledě, dokonce z řad svého týmu.



Nejvýraznějším případem byla herecká vložka Dominika Lakatoše před dvěma lety, kdy měl liberecký útočník podle Pešánových slov dostat kromě pokuty od disciplinárky také srážku ze mzdy v rámci klubové politiky.

„Podkopal moji práci,“ hněval se tehdy Pešán, když po kritice chování čtvrtfinálového soupeře z Plzně musel skousnout stejné počínání i v řadách svého mužstva.

Trenér, který dovedl Bílé Tygry v roce 2016 k extraligovému titulu, se musí občas krotit i ve vyjádřeních směrem k výkonu rozhodčích.

Před rokem musel zaplatit pokutu 10 tisíc korun za nepřímou kritiku sudích ve čtvrtfinále proti Hradci Králové.

V téže sérii zmínil také údajné nafilmované pády hradeckých hokejistů. „Je trochu kupodivu, jak dokážou stodvacetikiloví hráči padat,“ rýpl si tehdy.