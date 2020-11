Boleslav nasázela jedenáct branek. Domácí trápení Motoru pokračuje, Plzeň přehrála Spartu

Praha Hokejisté Plzně dál drží vedení v extralize, protože zvládli úterní těžké utkání na Spartě, kde zvítězili 3:1. České Budějovice po prvním vítězství v nejvyšší soutěži opět padly, tentokrát doma se Zlínem 1:4. Zbylé zápasy dneška se stále ještě hrají.

Sparta - Plzeň 1:3

Útočník Filip Suchý pomohl dvěma góly Plzni k triumfu na Spartě. Nejprve využil ve 13. minutě přesilovku, kdy po žabičce Gulaše pálil bez přípravy a velice přesně. Když po změně stran vyrovnal Němeček, tak za necelé dvě minuty odpověděl opět po přihrávce Gulaše opět přesnou ranou k tyči. Spartu navíc za další tři minuty uzemnil ještě víc Musil, jenž skóroval v další početní výhodě. Jak jinak než po přihrávce od Gulaše.

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 1:3 (0:1, 1:2, 0:0) Branky a nahrávky: 28. Němeček - 13. F. Suchý (Gulaš, Čerešňák), 30. F. Suchý (Gulaš), 33. P. Musil (Gulaš, Čerešňák). Rozhodčí: Jeřábek, Vrba - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Bez diváků.

Sestavy: Sparta: Machovský - Košťálek, Piskáček, Mikliš, Tomáš Dvořák, M. Jandus, Němeček - Řepík, R. Horák, Rousek - Tomášek, Pech, Sobotka - A. Kudrna, M. Sukeľ, Buchtele - M. Forman, D. Vitouch, Zikmund. Trenéři: Hořava a Jandač. Plzeň: Frodl - Čerešňák, L. Kaňák, Stříteský, Budík, Vráblík, Kvasnička, M. Houdek - Gulaš, Mertl, F. Suchý - Pour, Kracík, P. Musil - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Rob, Stach, Kantner. Trenér: Čihák.

České Budějovice - Zlín 1:4

Klíčový moment utkání přišel v 53. minutě, kdy Zlín dal gól na 2:1: domácí bek Lytvynov vyrazil do útoku, jenže přišel o puk, a tak šel hostující Honejsek do přečíslení dvou na jednoho, poslal puk Karafiátovi a ten nezaváhal. Budějovice prohrávaly od konce druhé části po premiérové trefě Matyáše Hamrlíka v extralize, zpátky do hry je vrátil v čase 46:23 Venkrbec v početní výhodě. Ale jen na chvíli.

Madeta Motor České Budějovice - PSG Berani Zlín 1:4 (0:0, 0:1, 1:3) Branka a nahrávky: 47. Venkrbec (Z. Doležal, Pýcha) - 37. Matyáš Hamrlík (Řezníček, Honejsek), 53. Karafiát (Honejsek), 58. Šlahař (Okál, D. Nosek), 60. Kubiš (J. Ondráček, Gazda). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Rampír, Špringl. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: České Budějovice: J. Patera - Plášil, Pýcha, Lytvynov, Vydarený, Allen, Pavel - Z. Doležal, R. Přikryl, Martin Novák - Karabáček, A. Raška, D. Voženílek - M. Beránek, Prokeš, Jonák - Slováček, Venkrbec, Christov. Trenér: Prospal. Zlín: Huf - D. Nosek, Řezníček, Gazda, Suhrada, Matyáš Hamrlík, M. Novotný, Dluhoš - Šlahař, Honejsek, Okál - Kubiš, Herman, J. Ondráček - Karafiát, P. Sedláček, Václavek - Poletín, Hejcman, J. Svoboda. Trenéři: Mařák a Martin Hamrlík.

