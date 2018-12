Slavné Pardubice jsou na dně, fanoušci nadávají na šéfa Salfického. ‚Děláme maximum,‘ brání se

pardubice Jen co dokončí jeden telefonát, hned odpovídá na další. Kolem pardubického hokejového klubu je teď živo ve dne v noci. Generální manažer Dynama Dušan Salfický musí kromě výkonnostní krize, kterou prohloubila nedělní prohra 1:4 s Olomoucí (už osmá v řadě), řešit také trable mimo led.

Údajnou kokainovou aférou obránce Petra Čáslavy počínaje a nedávnými protesty fanoušků konče. Někteří z nich žádají dokonce rezignaci Salfického. „Zlobu lidí chápu, i já jsem s výsledky nespokojený,“ říká s ustaraným výrazem.



Příznivcům vadí také kumulace vašich politických funkcí s těmi v klubu...

Co s týče politických funkcí, jsem zastupitel města a kraje, což nepovažuji za něco, co by mi mělo bránit v plnohodnotném výkonu práce v klubu. Vzdal jsem se funkce radního i pozice na městském obvodu právě kvůli práci pro Dynamo.

Fanoušci také kritizovali špatnou životosprávu hráčů. Oprávněně?

Přímým nadřízeným hráčů jsou trenéři, oni je vídají každý den. Pokud by vnímali, že existuje problém, tak bych to okamžitě řešil. Když už se ke mně doneslo, že někdo někde byl, podrobili jsme hráče zkoušce. Děláme maximum pro odstranění excesů.

Ty Wishart z Pardubic se raduje z gólu.

Jak to vypadá s případem Čáslavy, který měl v létě řídit pod vlivem kokainu?

My jako klub ctíme presumpci neviny a plně stojíme za Petrem. Počkáme si na oficiální výsledky šetření, na jejich základě se k tomu postavíme. Vyřešené to ještě není, navíc to nesouviselo se závodním obdobím, Čáslava je obrovský profík.

Objevily se také spekulace, že jste měl hráče podrobovat vlastním interním testům...

Jenže vzhledem k ceně takových testů bychom se za to nedoplatili.

Fanoušci vás na jednom z­ transparentů označili společně s dalšími členy vedení za hrobaře klubu. Jak se k tomu stavíte?

To víte, že mě to mrzí. Teď se k ­tomu musíme všichni postavit čelem a poprat se s tím. Za management říkám, že děláme maximum, abychom to zvrátili. Hráči tu mají vše, co potřebují, takže to leží vyloženě na jejich výkonnosti.

Jak ji zvednout?

Potřebujeme udělat razantnější kroky k tomu, aby se mančaft nastartoval. Jednáme proto o příchodech dalších hráčů napříč posty.

Vaše koncepce ale původně stála na začleňování odchovanců na úkor posil odjinud...

Pořád stojí, ovšem závisí to na dvou bodech – musíte ty hráče mít a oni na to musí mít výkonnost. Mladí kluci tu jsou, jenže je pro ně strašně těžké naskočit do extraligy. Nicméně v sestavě už jich pár máme a další mohou následovat.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl po inkasované brance.

V říjnu jste ovšem přivedli z Omsku tři mladé Rusy. Proč jste raději nesáhli do vlastní juniorky?

Juniorka je věkově jinde, těmto klukům je kolem 22 let, navíc mají zkušenosti s dospělým hokejem. A platí je Omsk, nás to nestojí ani korunu. Přišli sem zvýšit konkurenci.

Jaká je teď nálada v klubu?

Panuje tu samozřejmě určitá nervozita, procházíme obdobím výsledkového propadu. Až teď se ukazuje, jak je kdo mentálně silný a dokáže se s tou situací poprat, zlomit to.

Takže je to spíše o psychické dece než o síle kádru?

Říká se, že když vám nejde hlava, nejdou ani nohy. To se teď potvrzuje. Navíc ti hráči, na které jsme po minulé sezoně vsadili i za cenu navýšení kontraktů, zatím neplní svou úlohu. To je v tuhle chvíli náš klíčový problém.

Znamená to, že tým nedře na sto procent?

Věřím, že dře! Kdyby ne, trenéři by si měli zjednat pořádek. Jenže pokud aktuální výkonnost některých kluků představuje jejich maximum, musíme na to reagovat. Nebo se porozhlédneme po hráčích, u nichž sto procent znamená daleko víc.

Když jsme u posil, nepřichází v­ úvahu i Aleš Hemský, kterého otřes mozku vyřadil před rokem z dění v NHL?

Jsme s ním v kontaktu, ovšem má za sebou rekonvalescenci, takže rozhodnutí je čistě na něm. Ale pokud bude jeho přáním hrát za Pardubice, uděláme všechno pro to, abychom mu vyšli vstříc.

Změny plánujete i na trenérském postu, Břetislav Kopřiva je jen dočasná varianta...

Oslovili jsme trenéry, kteří jsou volní, ale také některé pod smlouvou. Věřím, že i na tomto postu se nám podaří tým posílit. Chceme pečlivě vybrat toho pravého a poohlížíme se jak v Česku, tak v zahraničí.

Probírali jsme hodně negativ. Co naopak vidíte jako největší přednost současného týmu?

Odhodlání kluků s tím něco dělat. Jedna věc je sportovní forma, druhou by byla rezignovanost, kterou ale u hráčů necítím. Někteří kluci jsou opravdu odhodlaní sezonu zlomit. To je pro mě signál toho, že se s tím dá dál pracovat.