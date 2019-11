Slavný a nedotknutelný dostal padáka. Mike Babcock skončil na lavičce Maple Leafs

Toronto Slavný a nedotknutelný Mike Babcock dostal v Torontu padáka. Nejlépe placenému kouči v hokejové NHL se nedařilo v klubu naplňovat očekávání - Maple Leafs prohráli šest zápasů za sebou, v tabulce jsou na tom bídně a spekulace o odvolání trenéra v posledních týdnech sílily. Až se nakonec v noci na čtvrtek potvrdily.

„Nebylo lehké to Mikeovi oznámit,“ nezastíral klubový prezident Brendan Shanahan v oficiálním prohlášení. „Cítili jsme ale, že je to důležité pro klub. Když si uvědomíte, že existuje něco, co byste mohli udělat, tak je nejlepší jednat.“



Babcock do Toronta nastoupil v roce 2015 s jediným cílem: pozvednout legendární klub, který se roky potácel mimo play off, zpět na výsluní. A nejlépe co nejdřív získat Stanley Cup, který v kanadské metropoli slavili naposledy v roce 1967.

Podmínky k tomu měl ideální. Sám dostal osmiletý kontrakt na 50 milionů dolarů, k tomu téměř neomezené možnosti při tvorbě kádru. Jenže Maple Leafs navzdory napěchovanému rozpočtu nějak extra neváleli. Vše vyvrcholilo letos. Místo dalšího posunu k vytouženému cíli mužstvo tápe.

Čím dál větší části fanoušků tudíž zcela logicky docházela trpělivost. Řada z nich už byla přesvědčená, že Babcock nemá týmu co dát. Že není schopen najít cestu k úspěchu. Bez nadsázky se dá říct, že za čtyři roky u týmu se stal ze zbožňované osoby, do níž si všichni promítali obrovské naděje, kontroverzní postavou.

Když Toronto v noci ze soboty na neděli inkasovalo debakl 1:6 v Pittsburghu, hlasy o jeho odvolání nabraly na intenzitě. A stav trval, jelikož Maple Leafs padli i naposledy v Las Vegas 2:4.

„Chyba není v trenérovi, ale v nás hráčích. My jsme na ledě a odehrajeme zápasy. To my neodvádíme dobrou práci. Trenérský štáb je skvěle připravený. Zlepšit se musíme my,“ zastával se svého trenéra útočník John Tavares.

Nebyl jediný. Odpůrci odvolání upozorňovali, že problém je složitější. Deník Toronto Star například píše, že přijít měly spíš výměny hráčů. Že například William Nylander nehraje podle představ a jeho odchod by udělal větší užitek.



Co je to platné, s přibývajícími neúspěchy tlak vzrůstal a odchod kouče byl snadným řešením. V zámoří se už ostatně spekulovalo, kdo by Babcocka mohl nahradit. Jedním z nejčastěji skloňovaných jmen byl Sheldon Keefe, což se také potvrdilo.

Jde o dosavadního velitele střídačky u farmářského týmu Marlies, jenž pod jeho vedením zažívá období úspěchů (za čtyři roky třikrát došel do finále konference a jednou vyhrál Calder Cup). Jestli právě on dodá upadající značce lesk, to se teprve ukáže.

„Sheldonovi samozřejmě věříme a jsme optimističtí, že tahle sezona ještě není ztracená,“ doufá Shanahan.



„Mluvit nemá cenu. Všechno jsme si vyříkali, teď musíme zabrat,“ pravil pro deník Toronto Star zkušený obránce Jake Muzzin.

Pro Babcocka, jemuž kritici nejvíce vyčítali, že není schopný najít ideální složení útoků ani vymyslet účinnou strategii, bylo nepříjemné, že v současné situaci jsou hráči pod obrovským tlakem. S tím souvisí, že jim chybí sebevědomí.

„Není na vysoké úrovni,“ nezastírá útočník Auston Matthews, lídr klubové produktivity. „Nehrajeme podle našich možností. Nemůžeme za to obviňovat nikoho jiného než sami sebe,“ dodává.



Neblahou pravdou je, že tak špatně na tom tým pod Babcockem dlouho nebyl - jestli vůbec. A ač bylo odvolání takové persony složitou otázkou, tak v Torontu, kde panuje velké napětí, je snadné podlehnout panice. Maple Leafs nyní čeká duel v Arizoně a následně v Coloradu.

Vypadalo to, že verdikt padne až zmiňovaných zápasech, protože pak má Toronto několikadenní pauzu. Vedení se však rozhodlo pro řez uprostřed venkovního tripu. Babcock byl na ráně. Jeho čas dozrál i kvůli tomu, že s mužstvem za dobu svého působení došel pouze do 1. kola play off.

„Jsem zklamaný, že se nám nepodařilo vstoupit do sezony, jak jsme chtěli. To je moje chyba. Chci poděkovat fanouškům, médiím a městu. Bylo to úžasné, užíval jsem si tady každou vteřinu. Přeju svému nástupci úspěch,“ prohlásil Babcock.



Zajímavé je, že jeho odvolání přišlo přesně rok poté, co se St. Louis odhodlalo ke stejné změně a angažovalo Craiga Berubeho. Ten mužstvo nakonec dovedl ke Stanley Cupu. V Torontu sní, že je tahle magie čísel jasným znamením.