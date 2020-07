Smělé plány KHL. Liga i přes krizi pomýšlí na expanzi do Maďarska či Emirátů

Moskva Prezident Kontinentální hokejové ligy Alexej Morozov je optimistou. I přes nejistou situaci nepochybuje o tom, že se mezinárodní soutěž rozběhne ve stanovený den 2. září, navíc s diváky na stadionech. A co víc, šéf soutěže se netají myšlenkami na rozšíření její působnosti - vážný zájem prý mají v Maďarsku, Jižní Koreji či Spojených arabských emirátech.

To působí poněkud překvapivě vzhledem k faktu, že kvůli koronakrizi se v nejistotě ocitlo hned několik současných klubů KHL.

Vladivostok vynechá minimálně jeden ročník kvůli nedostatku financí, problémy měli i v Rize či Chabarovsku, byť oba týmy by se nakonec měly ligy nadále účastnit.

Kvůli opatřením v mezinárodním cestování se zase komplikuje situace pro kazašský Barys či čínský Kunlun, který nakonec našel azyl v podmoskevském městě Mytišči. KHL ovšem stále nezveřejnila kalendář sezony, která má odstartovat 2. září, tedy zhruba za měsíc.

Zatímco v Česku narůstá počet hokejových týmů v karanténě a mezinárodní turnaje v srpnu byly zrušeny, Kontinentální liga vyhlíží zářijové zápasy před plnými arénami. Alespoň dle slov ligového prezidenta Alexeje Morozova.



„V Moskvě může od 1. srpna na stadiony až 50 % kapacity arény. Byli bychom rádi, kdyby do začátku sezony byla povolená plná kapacita,“ byl optimistický Morozov v rozhovoru pro RIA Novosti. Šéf KHL je ale zároveň připravený na přísnější nařízení lokálních orgánů, která se vzhledem k rozsáhlosti soutěže budou často lišit.

„Jsme mezinárodní liga a každá země má svá pravidla. Helsinky, Riga, Nur-Sultan... Divácká kulisa je pro nás každopádně prioritou, na jaře jsme viděli, že bez lidí to moc smysl nedává. I 10 % kapacity haly může být přínosem,“ myslí si Morozov.

Podle bývalého útočníka Pittsburghu a dvojnásobného mistra světa zatím liga nepomýšlí na to, že by po vzoru jiných evropských soutěží odložila start, třeba na říjen. „Září je pro nás výchozím bodem, aby si kluby mohly naplánovat přípravu a tak dále. Posunutí na říjen by znamenalo i menší počet utkání, což by pro nás bylo ztrátové,“ vysvětluje Morozov.

Šéf KHL musí zároveň doufat, že ligu neochromí vlna nákazy mezi hokejisty. Vždyť v polovině července se prokázal koronavirus u dvaceti členů klubu Avangard Omsk, sedm nakažených hráčů ohlásil CSKA Moskva. Morozov v rozhovoru pro televizi Match TV tento týden upřesnil, že „momentálně je evidováno 39 hráčů s covid-19“. Vedení ligy věří, že se jí povede dalšímu šíření nákazy zabránit.

I v nelehké situaci ale Morozov pomýšlí na rozšiřování ligy do dalších zemí. Uvedl, že vážný zájem o klub KHL mají v Maďarsku, Jižní Koreji či Spojených arabských emirátech. „Donedávna byl blízko účasti i Uzbekistán, zatím jsme ale projekt odložili. V nejbližší sezoně každopádně rozšiřování nečekáme, ale v té další... Uvidíme,“ je tajemný Morozov.

Podle něj jsou ale zatím námluvy ve fázi předběžné komunikace. „Rozhodnutí je stále daleko. Musíme se sejít s představiteli klubů, získat povědomí o jejich zázemí a detailech financování,“ uzavírá šéf KHL.