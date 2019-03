Sparta na prahu vyřazení. Ve Vítkovicích prohrála i podruhé 1:2, v play off pak podvanácté v řadě

OSTRAVA Hokejisté Vítkovic pro sebe získali i druhý zápas předkola play off proti Spartě. Zásluhou dvou branek Davida Květoně dnes na domácím ledě otočili stav z 0:1 na 2:1. Ostravané vedou 2:0 na zápasy a už ve čtvrtek mohou rozhodnout na ledě Sparty o postupu do čtvrtfinále. Pražané si v play off připsali již dvanáctou porážku v řadě.

Druhý zápas už po pondělním oťukávání odstartoval pořádně zostra.

Sparta, která v sestavě nahradila Berana Formanem, se od prvních minut tlačila do domácího brankoviště a souboje s Bartošákem už po sedmi minutách vyústily v první bitku, do které se zapojil i vítkovický gólman.

Byla z toho přesilovka pro hosty, šanci ale nepřinesla.



Hosté nadále doráželi na domácí oporu, úměrně tomu houstla atmosféra na ledě. Forman ve 13. minutě dokonce propasíroval kotouč za čáru, kvůli jeho postavení v brankovišti ale gól neplatil.



Největší šanci si vypracovali domácí. Lev ujel v oslabení Pavelkovi, ale Machovský jeho sólo chytil.

Vítkovice - Sparta 2:1 Branky a nahrávky: 34. D. Květoň (O. Roman, J. Mrázek), 50. D. Květoň (O. Roman) - 23. Rousek (Klimek, T. Pavelka). Rozhodčí: Hejduk, Mrkva - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:5. Bez využití. Diváci: 7563.

Vítkovice: Bartošák - Trška, Hrabal, J. Mrázek, Výtisk, D. Krenželok, Šidlík - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, D. Květoň - Guman, Poletín, Szturc - Schleiss, Š. Stránský, Kucsera.

Sparta: Machovský - Blain, Kalina, T. Pavelka, Piskáček, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček - Černoch, Sill, Smejkal - Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek - Forman, Pech, Jarůšek - Rousek, K. Klíma, Kudrna.

Důraz před brankou se hostům vyplatil až v nástupu do druhé třetiny. Rousek hbitě zareagoval na vyraženou střelu Klimka a zblízka nekompromisně uklidil puk za Bartošáka.

Rychlý hokej pak nabízel možnosti na obě strany. Tybor ani Lev své akce nedotáhli do zdárného konce, ale v 34. minutě je zastoupil Květoň, který se protáhl po pravé straně a zblízka zasunul puk za záda Machovského.

Za stavu 1:1 zase byla několikrát blízko gólu Sparta. Bartošák eliminoval příležitost Bukartse a deset minut před koncem ustál hned několik složitých dorážek ve sparťanské přesilovce.

Spásu do domácích řad pak přinesl znovu Květoň, který v 50. minutě po hostující přesilovce znovu z předbrankového prostoru překonal Machovského.

Při následující přesilovce mohl domácím vedení pojistit Schleiss a Tybor, ale i sparťanský gólman se překonával a zlikvidoval těžké rány.

Hosté už nedokázalo odpovědět. V závěru sice odvolali brankáře, ale Vítkovice si druhou výhru v sérii nenechaly vzít.

Vary vyhrály klíčový zápas o záchranu

Hokejisté Pardubic hned v 1. kole skupiny o umístění v extralize ztratili body a po prohře v Litvínově 3:6 nemají už ani matematickou naději na odvrácení účasti v baráži.

V ní budou vedle dvou nejlepších prvoligových celků bojovat o účast mezi elitou proti Karlovým Varům, nebo Chomutovu. Od postupu v roce 1950 Východočeši z nejvyšší tuzemské soutěže nikdy nesestoupili.

Dynamo bude muset absolvovat baráž podruhé za tři sezony po loňské účasti ve čtvrtfinále, kdy prohrálo až v sedmém utkání s pozdějším finalistou Třincem.

Také na konci ročníku 2016/17 byli Pardubičtí nejhorším týmem extraligy, ale následnou baráž úspěšně zvládli, když uhráli 20 bodů stejně jako druhá Jihlava. Karlovy Vary zůstaly o bod zpět, poslední byly České Budějovice.

Výsledky play out:

HC Energie Karlovy Vary - Piráti Chomutov 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 35. O. Beránek (T. Rachůnek, Gríger), 51. T. Mikúš (Stloukal, Skuhravý) - 22. Vantuch (Duda, Flemming). Rozhodčí: Šír, Hradil - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 6:3. Bez využití. Diváci: 3213.

Karlovy Vary: J. Bednář - Šenkeřík, Plutnar, Kozák, Eminger, M. Rohan, Sičák, Šafář - O. Beránek, Gríger, T. Rachůnek - T. Mikúš, R. Vlach, J. Černý - Kohout, Skuhravý, Balán - Šik, Kverka, Stloukal.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Blaha, Dietz, Štich - Klhůfek, V. Růžička ml., Tomica - J. Stránský, Raška, Sklenář - Duda, Vantuch, Dlouhý - Havel, Huml, Koblasa.

HC Verva Litvínov - HC Dynamo Pardubice 6:3 (1:1, 1:1, 4:1)

Branky a nahrávky: 3. Havelka (Trončinský, Jurčík), 25. P. Svoboda (L. Doudera, Helt), 43. M. Hanzl (Myšák, F. Lukeš), 46. Myšák (F. Lukeš, Ščotka), 49. Ščotka (F. Lukeš, Myšák), 59. Myšák (F. Lukeš) - 19. Horký (Poulíček, Machala), 35. Marosz (J. Kloz), 54. Perret (M. Kratochvil, Holland). Rozhodčí: Horák, Pavlovič - Ganger, Špringl. Vyloučení: 5:6, navíc Trončinský - Bubela oba 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 1476.

Litvínov: Petrásek - Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Březák, Strejček - Kašpar, Helt, Válek - P. Svoboda, Myšák, F. Lukeš - Jánský, M. Hanzl, J. Petružálek - Jurčík, Havelka, Jícha.

Pardubice: M. Klouček - Holland, J. Mikuš, J. Zdráhal, Budík, Porseland, Děrvuk - J. Kloz, Marosz, Perret - Matýs, Bubela, Dušek - Horký, Poulíček, Machala - Machač, Koffer, Pochobradský - M. Kratochvil.

