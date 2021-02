Sparta přejela Liberec, Třinec slaví last minute výhru. Zlín ukončil špatnou sérii s Boleslaví

Praha Hokejová Sparta zvládla atraktivní utkání v Liberci díky povedené třetí třetině, v níž vstřelila čtyři góly a vyhrála 5:2. Drží tak vedení v extralize i po 45. kole, snaha Třince byla marná. Slezané navíc vítězství nad Plzní 3:2 urvali doslova last minute, protože vítězný gól dal Marcinko tři vteřiny před koncem.

Obrat a první vítězství v sezoně nad rivalským Hradcem Králové slaví Pardubice, jimž tři body zajistil v 59. minutě gólem na 4:3 útočník Anthony Camara.



Kometa nezvládla nájezdy v Karlových Varech a prohrála 4:5, Zlín ukončil sérii šesti porážek a přehrál Mladou Boleslav 3:2. Hosté naopak vyšli po šesti zápasech naprázdno.

Z úspěchu se raduje i Olomouc, která poprvé v sezoně porazila Litvínov (4:3), navíc v domácím prostředí uspěla po třech porážkách. Vítkovice přehrály České Budějovice 5:3 díky povedené druhé třetině, v níž vstřelili čtyři branky během jedenácti minut.

Další extraligové kolo je na programu v pátek.

Pardubice - Hradec Králové 4:3

Hradec byl po většinu zípasu krok napřed. Už v 6. minutě vedl 2:0, pak ještě 3:2, ale nakonec utkání ztratil. Pardubicím se totiž povedla třetí třetina. Nejprve ve 43. minutě vyrovnal Ďaloga a vítězný gól dal v čase 58:37 Camara. Jak? V přesilovce se zmocnil puku, nic nevymýlšel a prostřelil hostujícího gólmana Mazance. Hradec to ještě zkoušel v závěru v šesti, leč marně.

HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové 4:3 (2:2, 0:1, 2:0) Branky a nahrávky: 12. A. Kosticyn (J. Mikuš, R. Kousal), 18. T. Zohorna (J. Mikuš), 43. Ďaloga (O. Roman, A. Kosticyn), 59. Camara (T. Zohorna, R. Kousal) - 5. Cingel (Lev, Šalda), 6. V. Růžička ml. (Koukal), 28. Blain (Kevin Klíma, Smoleňák). Rozhodčí: Jeřábek, Obadal - J. Svoboda, Lhotský. Vyloučení: 3:4, navíc T. Zeman (Pardubice) 10 min. Využití: 2:1. Bez diváků.

Sestavy: Pardubice: Barulin - J. Zdráhal, J. Mikuš, Nakládal, J. Kolář, Bučko, Ďaloga, Hrádek - Camara, T. Zohorna, R. Kousal - Blümel, Poulíček, Paulovič - Tybor, O. Roman, A. Kosticyn - Kusý, T. Zeman, Horký. Trenér: R. Král. Hradec Králové: Mazanec - Blain, Graňák, Šalda, F. Pavlík, Čáp, Gaspar, Váchal - Jergl, Koukal, Perret - Zachar, V. Růžička ml., Sklenář - Smoleňák, Cingel, Lev - Poppel, Kevin Klíma, Pilař. Trenér: V. Růžička st.

Karlovy Vary - Brno 5:4N

Karlovým Varům se povedl skvělý vstup do utkání a dostaly se do dvoubrankového vedení. Jenže ho vzápětí dokázaly promrhat, a tak se od 12. minutu hrálo odznova. Brno krátce po změně stran dokonce výsledek otočilo, jenže domácí následně předvedli podobný obrat a zase vedli 4:3. Duel nakonec dospěl do nájezdů, v nichž rozhodl Tomáš Rachůnek - skoro se zastavil před bránou a obhodil brankáře Vejmelku.

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 5:4 po sam. náj. (2:2, 2:1, 0:1 - 0:0) Branky a nahrávky: 2. Kohout (Koblasa, Černoch), 4. Koblasa (Kohout, L. Zábranský ml.), 29. Kohout (Koblasa, D. Mikyska), 38. T. Rachůnek (Flek), rozhodující nájezd T. Rachůnek - 9. Mueller (Zaťovič, Holland), 12. Bondra (Svozil), 22. Vincour (Rákos, Gulaši), 50. P. Holík (Mueller, Zámorský). Rozhodčí: Kika, Sýkora - Hynek, Votrubec. Vyloučení: 4:2, navíc Koblasa (K. Vary) 10 min. a do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Karlovy Vary: F. Novotný (na nájezdy Habal) - Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, D. Mikyska, Pulpán, L. Zábranský ml., Kowalczyk - Flek, T. Mikúš, T. Rachůnek - Osmík, Kulich, Hladonik - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Skuhravý, Redlich. Trenér: Pešout. Brno: Vejmelka - Zámorský, F. Král, Holland, Kučeřík, Svozil, Gulaši - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Klepiš, V. Němec, Schneider - Vincour, Rákos, Valský - Bondra, Střondala, Kusko - Plášek. Trenér: L. Zábranský st.

Liberec - Sparta Praha 2:5

Sparta o výsledku rozhodla ve třetí třetině. Na jejím začátku ji dostal do vedení Košťálek, ale hlavním hrdinou večera byl jeho spoluhráč Tomášek, který předtím obešel několik protihráčů, zajel za branku a předložil kotouč parťákovi do ideální pozice. Sparťanský útočník Tomášek pak totiž přidal ještě dva góly, kterými zareagoval na Lencovo vyrovnání. Ten vítězný v čase 50:39 v přesilovce ranou z kruhu.

Bílí Tygři Liberec - HC Sparta Praha 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) Branky a nahrávky: 11. Gríger (J. Vlach, Rosandič), 50. Lenc (Birner) - 37. Sobotka (Horák, Tomášek), 45. Košťálek (Tomášek), 51. Tomášek (Sobotka, Řepík), 56. Tomášek (Kudrna), 59. Pech. Rozhodčí: Pešina, Hejduk - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 4:5. Využití: 1:2. Bez diváků.

Sestavy: Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner - Lenc, Bulíř, Birner - A. Musil, Gríger, A. Najman - Rychlovský, P. Jelínek, J. Vlach - Průžek, Šír, D. Špaček. Trenér: Augusta. Sparta: Salák - Jurčina, T. Dvořák, Polášek, Košťálek, O. Němec, Němeček, M. Jandus - Forman, Pech, Říčka - Rousek, Tomášek, Kudrna - Řepík, Horák, Sobotka - D. Vitouch, M. Sukel, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Třinec - Plzeň 3:2

Duel v Třinci parádně vyšel domácímu útočníkovi Draveckému, jenž dal dva góly. Poprvé otevřel ve čtvrté minutě skóre dorážkou Rodewaldovy střely, a když se Plzni díky trefám Poura a Kvasničky povedlo výsledek otočit, završil obrat Slezanů. Po vyrovnání Rodewalda zkraje třetí třetiny totiž dal vítězný gól tři vteřiny před koncem. A opět po Rodewaldově nahození kotouč doslova dotlačil za čáru.

HC Oceláři Třinec - HC Škoda Plzeň 3:2 (1:0, 0:2, 2:0) Branky a nahrávky: 4. Marcinko (Rodewald, Kurovský), 43. Rodewald (M. Roman, Gernát), 60. Marcinko (Rodewald, Martin Růžička) - 24. Pour (Kodýtek), 31. Kvasnička (Dočekal, F. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Veselý - Lederer, Rožánek. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Bez diváků.

Sestavy: Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, Kundrátek, Freibergs, M. Adámek, D. Musil - Martin Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Rodewald, Marcinko, Kurovský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň - Hrňa, M. Roman, Hrehorčák - Dravecký. Trenér: Varaďa. Plzeň: Pavlát - Čerešňák, Kvasnička, Stříteský, V. Lang, Kaňák, Budík, Houdek - Pour, P. Musil, Suchý - Malát, Kodýtek, P. Straka - Rob, Kracík, Michnáč - Dočekal, F. Přikryl, M. Lang. Trenér: Čihák.

Vítkovice - České Budějovice 5:3

Vítkovice zabraly za stavu 1:1 ve druhé třetině a daly klíčové čtyři branky. Podruhé do vedení je v zápase dostal Mikyska ranou z mezikruží, po něm zvyšoval Krenželok střelou podél Čiliakovy stojné nohy a na 4:1 dával v polovině utkání Dej do prázdné branky po perfektní přihrávce Gewiese. Když za necelých šest minut přidal pátý gól Černý, nikdo už o vítězství Ostravanů nepochyboval.



HC Vítkovice Ridera - Madeta Motor České Budějovice 5:3 (1:1, 4:0, 0:2) Branky a nahrávky: 2. M. Kalus (Koch), 25. J. Mikyska (Svačina), 29. L. Krenželok (Lakatoš), 31. Dej (Gewiese), 36. R. Černý (Dej) - 12. D. Voženílek, 47. Holec (Z. Doležal), 60. Holec (D. Voženílek). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Kis, Lučan. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Bez diváků.

Sestavy: Vítkovice: M. Svoboda - Gewiese, Galvinš, L. Kovář, Pyrochta, Koch, R. Černý - Lakatoš, J. Hruška, L. Krenželok - Irgl, J. Mikyska, Svačina - M. Kalus, Flick, Mallet - Schleiss, Dej, Fridrich. Trenér: Holaň. České Budějovice: Čiliak - Plášil, Vydarený, Slováček, Štencel, Lytvynov, Kubíček - P. Novák, Toman, M. Beránek - Holec, D. Voženílek, Jonák - Z. Doležal, R. Přikryl, Karabáček - M. Novák, Gilbert, Alderson - od 41. Ville. Trenér: Prospal.

Zlín - Mladá Boleslav 3:2

Klíčový pro výsledek zápasu bylo, že Zlín dokázal bleskově odpovědět na vyrovnání Ševce, jehož skákavý puk v přesilovce skončil až v síti. Uplynulo přesně 58 vteřin a domácí veterán Köhler nadvakrát dotlačil puk do sítě - první ranou trefil beka Dlapu. Bojovné Moravany uklidnil až v 56. minutě Dufek dorážkou Gazdovy rány od modré. Šťastného snížení na 3:2 přišlo pozdě - 7 vteřin před koncem.



PSG Berani Zlín - BK Mladá Boleslav 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Branky a nahrávky: 9. Řezníček (Gazda), 25. Köhler (Sebera), 56. Dufek (Gazda, Žižka) - 24. Ševc (D. Šťastný, A. Zbořil), 60. D. Šťastný (P. Kousal, Ševc). Rozhodčí: Hodek, Roman Svoboda - Pešek, Malý. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Bez diváků.

Sestavy: Zlín: Huf - Gazda, Řezníček, Ferenc, M. Novotný, Suhrada, Žižka, Matyáš Hamrlík - Vopelka, Fořt, Kubiš - Šlahař, Honejsek, Sebera - Dobiáš, Köhler, Dufek - Ondráček, Karafiát, Václavek. Trenér: Robert Svoboda. Mladá Boleslav: J. Růžička - Allen, Ševc, Šidlík, Dlapa, Fillman, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, A. Zbořil, Kotala - Jääskeläinen, Claireaux, Cienciala - P. Kousal, O. Najman, G. Szturc. Trenéři: Rulík a Patera.

Olomouc - Litvínov 4:3

Klíčový pro vývoj utkání byl razantní vstup Hanáků do utkání. Už ve 2. minutě šli díky Klimkovi do vedení a v čase 1:59 náskok navíc zvýšil Handl ranou pod břevno. Divoký start pokračoval: za 16 vteřin snížil Irving bombou do horního rou, jenže Litvínov sundal dolů v čase 8:54 Kolouch trefou na 3:1. A když po změně stran snížil Hanzl, vrátil domácím dvougólové vedení za pár minut Knotek.