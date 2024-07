Sparta jde na led se třemi posilami. V Lize mistrů myslí vysoko

„Letní příprava nebyla pro všechny hráče stejná. Třeba reprezentanti, kteří nastupovali na mistrovství světa, potřebovali delší volno, aby zregenerovali. Naopak kluci, jimž skončila sezona hned extraligou, zahájili ‚suchou‘ přípravu už na začátku května,“ prozradil kouč Sparty Pavel Gross.

Zatímco on u mužstva pokračuje, Miloslav Hořava po dvou sezonách skončil. Novými asistenty se tak stali někdejší úspěšní reprezentanti Antonín Stavjaňa s Otakarem Vejvodou mladším.

Bude to týmová práce

„Miloš Hořava zanechal ve Spartě obrovskou stopu, je to velmi dobrý trenér a fachman,“ vyjádřil se Gross na klubovém webu. „Teď jsme získali dva velmi dobré trenéry. Tonda je stejně dobrý kouč i člověk. To platí i pro Otu, který bude mít na starosti přesilovku a práci s mladšími hráči. Tonda si vezme na starosti defenzivu a oslabení. Všechno ale bude týmová práce,“ podotkl Gross.

Sérii přípravných utkání zahájí Sparta 8. srpna na ledě partnerských Litoměřic, ale již tradičně nastoupí také v Poděbradech, kde se postaví proti týmu Hradce Králové. Dalšími soupeři jsou Plzeň, České Budějovice a Wolfsburg, kdy bude kouč Pavel Gross vzpomínat na období v letech 2008 až 2018, kdy tento německý celek vedl. „Je třeba říct, že Wolfsburg měl enormní zájem s námi hrát už minulý rok, takže nám ve všem vyšel vstříc,“ uvedl Gross.

Duel může být dobrou prověrkou před Ligou mistrů, kde Spartu čekají dva němečtí rivalové. Kromě Eisbärenu Berlín a Bremerhavenu narazí v prestižní soutěži také na maďarský Fehevár, britský Sheffield, rakouský Salzburg a finskou Tapparu Tampere, proti níž doma 5. září do Champions Hockey League vstoupí.

Přáním evropská medaile

„Máme vysoké cíle, stejně jako v domácí soutěži. Přáli bychom si získat v Lize mistrů medaili,“ řekl předseda představenstva Sparty Petr Vosmík.

Kromě prodloužení smluv a podepsání kontraktů s vlastními mladými hráči zatím Sparta přivedla tři „hotové“ posily. Ze švýcarského Lausanne přišel finský útočník Miikka Salomäki, jeho krajan Valtteri Kemiläinen dorazil z Tappary a pikantní přesun z konkurenčních Pardubic uskutečnil produktivní forvard Tomáš Hyka. „Myslím, že jsem přípravě dal více než loni. Častěji jsem během léta chodil na led, víc jsem se do toho opřel. Bylo to intenzivnější,“ láká fanoušky Sparty na sezonu Tomáš Hyka.

Pardubický útočník Tomáš Hyka slaví vstřelený gól.