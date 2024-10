Sparta si výhrou v Salcburku pojistila play off v hokejové Lize mistrů

Pražané potřebovali k uchování šancí na postup vyhrát. Do vedení se dostali v 8. minutě, kdy po rychlém protiútoku a přečíslení otevřel skóre Kousal. Další gól mohl přidat Hyka, brankáře Tolvanena ale nepřekonal.

Následně mohly oba týmy udeřit v přesilových hrách. Nejprve Sparta nedokázala využít dvě početní výhody, poté i díky pozornému Kořenářovi udržela těsný náskok při vyloučení Kryštofa Hrabíka.

Až poté se při nerovnoměrném počtu hráčů na ledě změnil stav. Kraus dostal za faul na Hyku, který přišel o dva zuby, čtyřminutový trest a přestože Sparta dlouho hrálo přesilovku špatně, ve 27. minutě se se štěstím prosadil Salomäki.

V polovině utkání mohl snížit Nienhuis, Kořenář byl ale připravený. Sparťané byli střelecky aktivnější, finského brankáře ve službách Red Bullu však nepřekonali ani v další přesilovce.

V 57. minutě se domácím podařilo snížit, když po rychlém protiútoku srazil za Kořenářova záda puk Horák. Pražané navíc při gólové akci faulovali a Salcburk dostal podle pravidel Ligy mistrů výhodu přesilové hry. Sparta se ale v oslabení ubránila a těsný náskok proti soupeři, který již měl jistý postup do play off, udržela až do závěrečné sirény.

EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Góly:

Tolvanen (Kickert) – Nienhuis, Murphy, Genoway, Lewington, Stapelfeldt, Sinn, Wimmer – Raffl (C), Nissner, Schneider – Kraus, Rowe, Huber – Thaler, Wukovits, Bourke – Auer, Schreiner, Hochkofler Sestavy:

Kořenář (Michajlov) – Mašín, Kemiläinen, Krejčík, Mikliš, Kempný, Moravčík – Hyka, Najman, Řepík – Kousal, Horák, Chlapík – Salomäki, Lajunen, Hrabík K. – Hrabík O., Vitouch, Forman (C). Rozhodčí: Nikolic, Druseiks – Nothegger, Riecken Přejít na online reportáž

Ilves Tampere Ilves Tampere : Växjö Lakers Växjö Lakers 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Góly:

00:26 Meskanen (Stránský, Nättinen)

05:29 Kos (Borg, Väisänen)

33:30 Stránský (Nättinen, Pelli) Góly:

Sestavy:

Pavlát (Kuivila) – Rautanen, Soini, Hietanen, Pelli, Parikka, Niskanen, Joutsi – Kos, Bau, Krook – Stránský, Nättinen, Meskanen – Könönen, Borg, Heikkinen – Harkimo, Ratinen, Väisänen Sestavy:

Larmi (Ahman) – Cooper, Granberg, Rosén, Giuttari, Martinsson, Israelsson, Pettersson – Anderberg, Rasmussen, Blichfeld – Agren, McLaughlin, Robert – Linde, Stjernborg, Sylvegard – Brattborn, Svensson, Kulmala Rozhodčí: Vikman, Huber – Mäkinen, Thomann

Fehérvár AV19 Fehérvár AV19 : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 2:5 (1:0, 0:2, 1:3) Góly:

01:16 Terbócs (G. Ambrus, Kulmala)

55:00 Kuralt (Messner, Hári) Góly:

21:50 Špaček (Vatanen, Maninen)

39:17 Coutre (Manninen)

40:18 Jooris (Miranda)

45:50 Bertaggia (Chanton)

59:32 Špaček (Miranda) Sestavy:

Horváth (Reijola) – Campbell, Atkinson, Messner, Gaunce, Štajnoch, Stipsicz, Csollák, Kiss – Kuralt (TS), Hári (C), Cheek – Mihály, Brown, Erdély (A) – Terbócs, Kulmala, G. Ambrus – C. Ambrus, Németh, Magosi (A) Sestavy:

Raanta (Jaafri-Hayani) – Vatanen, Berni, Schneller, Lennström, Le Coultre (A), Chanton, Vouardoux – Jooris (A), Špaček (TS), Miranda – Praplan, Manninen, Jukna – Loosli, Mariéthoz, Bertaggia – Jacquemet (C), Maillard, Guignard Rozhodčí: Ofner AUT), Piragić (AUT) – Konc (SVK), Durmis (SVK) Počet diváků: 2961

Skelleftea AIK Skelleftea AIK : Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins 3:2P (1:0, 1:0, 0:2 - 1:0) Góly:

12:43 A. Johnson (Vuollet, Sandin-Pellikka)

37:12 O. Lindberg (J. Johnson, Johansson)

62:37 Lindberg (Johansson, Lindholm) Góly:

46:24 Abt (Uher)

49:33 Jeglič (Urbas, Jensen) Sestavy:

Härenstam (Törnqvist, Söderström) – Johansson, Lindgren, Haara, Lundberg, Sandin-Pellikka, Bergqvist, Landström, Lindfors – Brandsegg-Nygård, J. Johnson, A. Johnson – Heikkinen, O. Lindberg (A), Dzierkals – Nordlund, V. Lindberg, Vuollet – Vesterlund, Lindholm (C), Forsfjäll (A). Sestavy:

Franzreb (Gudlevskis) – Eminger, Grönlund, Bruggisser, Abt, Jensen, Rausch, Bettahar – Antonen, Jeglič, Urbas (C) – Görtz, Vikingstad, Mauermann – Herrmann, Friesen (A), Uher (A) – Maegaard, Wejse, Kinder. Rozhodčí: D. Eriksson, Ch. Holm – T. Sörholm, G. Jonsson Počet diváků: 2 166

Färjestad Karlstad Färjestad Karlstad : Storhamar Hockey Hamar Storhamar Hockey Hamar 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) Góly:

17:37 Vatna (Groleau, Nyström)

28:31 Berqkvist (Lindqvist, Aslund)

33:52 Westfält (Forsell, Lindqvist) Góly:

48:56 Martinsen (Dahl, Espeland) Sestavy:

Lagacé (Clara) – Solberg, Berqkvist, Groleau, Nyström, Andersson, Vass, Wahlund – Lodin, Kellman, Steen – Forsell, Westfält, Lindqvist – Björklund, Berglund, Aslund – Eriksen, Ljungkrantz, Johansson – Vatne Sestavy:

Stensrud (Fayen-Vestavik) – Ronningen, Gatenby, Hurrod, Espeland, Saxrud-Danielsen, Hjelm, Papuga – Martinsen, Cangelosi, Ronnild – Schneider, Salsten, Solem – Bryhnisveen, Guldbrandsen, Aas-Larsen – Morken, Dahl, Sandnes – Olsen Rozhodčí: Björk, Linde – Naperotti, Strömberg