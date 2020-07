Sparta? Šance tady je, přiznává Jágr. Hokej ale musí počkat, teď jsem manažer a majitel, dodává

Praha Zápas pod „širákem“ si vyzkoušel v americké baseballové aréně i na Rudém náměstí v Moskvě. „Tam byla strašná zima, led špatný, nic příjemného,“ vzpomíná Jaromír Jágr na mimořádný hokejový mač. V prosinci jej první podobná zkušenost čeká i v Česku – jeho Kladno se představí přímo pod sjezdovkou ve Špindlerově Mlýně. Sám Jágr orodoval za to, aby projekt nekončil jen u hokeje.

„Proto je třídenní program jedinečný. Utkají se týmy 1. ligy, legendy, parahokejisté, extraligové kluby. Do toho koncerty a další doprovodné akce. Pro mě bylo důležité, aby akce měla i společenský program,“ líčí Jaromír Jágr, jak při plánování velkolepé akce s názvem Winter Classic přemýšlel.

Je jasné, že právě Jágr a jeho Kladno budou v prosinci na provizorním stadionu pod sjezdovkou ve Špindlu tím hlavním tahákem. 48letý útočník a majitel klubu v jednom zároveň přiznal, že práci mimo led má nyní na prvním místě. Hokej musí počkat. „Moje priority se změnily. Teď chci být hlavně manažer a majitel,“ říká Jágr.

I proto jste ještě nezačal s tréninkem?

Dřív jsem byl stoprocentně hráč, trochu majitel a trochu manažer. Teď se to vyměnilo, až když bude hotové vše mimo led a budu si jistý správným směrem, můžu se připravovat hokejově. Je to asi nejnáročnější, co člověk může zažívat, když míchá fyzickou zátěž s psychickou. Jít na jednání se sponzory a potom trénovat na maximum? Mix obojího dohromady je nejnáročnější.

Dá se to vydržet dlouho? Nebude třeba zápas ve Špindlu symbolickou rozlučkou?

Jsem člověk, který se spíš drží při zemi a nedělá si žádné plány. Nikdo neví, jestli ho ráno neraní mrtvice a už tady nebude. Nechci nic zakřiknout. Mým cílem je samozřejmě pokračovat, užívat si to a být zdravý. Ale raději počítám se všemi možnostmi, které se můžou přihodit.

Jaromír Jágr přihlíží oslavě Litvínova.

Vy už jste zápasy pod širým nebem zažil. Bude ale ten v horách specifický?

Každé Winter Classic se dělá pro diváky, aby měli jedinečný zážitek. Tahle věc osloví kohokoliv. Bude to zápas v místě, kde je dojezd ze sjezdovek. Stadion tam bude stát jen týden a zřejmě nikdy víc, už tím je to jedinečné. Stejně jako celý program. Nejen hokej, ale i koncerty a různé doplňkové akce. Pro mě bylo důležité, aby to nebyl jeden hokejový zápas, kde oslovíš jenom hokejové fanatiky z dvou daných klubů. Chci, aby si lidé přišli na své, aby se podívali na legendy a zúčastnili společenského programu. Za tu relativně drahou vstupenku... I když si myslím, že je to dost dobrá cena. (ceny denních vstupenek začínají na 990 korunách, pozn. red.)



Nestraší vás, aby se třeba 8. prosince nestalo ve východních Čechách to, co naposledy v Moravskoslezském kraji, tedy že koronavirové restrikce ohrozí konání akce?

Buďme upřímní, cokoliv může pohřbít jakákoliv věc. Nejen jednu akci, ale celý hokej. Věřím tomu, že i svaz nebo liga mají nějaký plán, kdyby náhodou hráči onemocněli. Opravdu to není jednoduché. Ale já pevně věřím, že druhá vlna nepřijde a že to dopadne dobře.

Zklamaný Jágr po prohře s Litvínovem.

Je ta nejistota hodně ubíjející?

Pro všechny je to stejné, všichni se s tím musejí poprat. S tím jsme počítali. Je to trochu náročnější pro klub i fanoušky, kteří nevědí, co a jak bude. To zažíváme už teď, kdy plánujeme přípravné zápasy a řešíme, kolik diváků můžeme pustit na stadion. Je to složitější.

Máte co nového říct ke spekulacím ohledně vašeho možného angažmá ve Spartě?

Není nic konkrétního, co bych mohl říct. Všechno záleží na tom, jak se budu cítit a kdy budu schopný hrát. Z toho bychom měli vycházet. Jakmile nastoupím, a věřím, že to bude co nejdříve, pak pravděpodobně dojde k určitým jednáním, co dál. Ale teď je zbytečné něco takového řešit, je tady spousta faktorů, které to mohou ovlivnit – moje zdraví a kondice, koronavirus, dovolený počet diváků.

A když budete zdravý?

Když bude všechno stoprocentní, tak ta šance tady je, určitě tady je. Ale všechno do sebe musí zapadat, aby to dávalo smysl pro všechny strany. A proto říkám, že je pro mě zbytečné teď o něčem jednat, protože těch otázek je spousta.

Jaromír Jágr se raduje z gólu.

Jste se svou letní manažerskou prací spokojený? Třeba s tím, jak je postavené kladenské mužstvo.

Nebudu to zastírat, ztratili jsme spoustu kvalitních hráčů. Na druhou stranu jsme i spoustu dobrých hráčů podepsali. Důležité je, že víme, proti komu nastupujeme. Nebudeme mančaft, který musí porazit minimálně dva týmy z extraligy. Budujeme tým pro to, aby uspěl v Chance lize. Což je rozdíl s minulými lety, kdy to bylo složitější. Musel se držet obrovský rozpočet, kdy se nevědělo, zda se vůbec postoupí do baráže. A pak nastoupil unavený tým proti soupeřům, kteří se připravovali na extraligu. Ale věřím, že mančaft v současné podobě je silný. Jen máme málo obránců a čekáme na cizince.

Zkusil byste oslovit i potenciální posily z NHL, které by měly na podzim volno?

Nevěřím tomu, že by někdo odtud šel hrát druhou nejvyšší ligu. Navíc těžko můžeš oslovit někoho, kdo má smlouvu v NHL, je tam obrovské finanční zatížení. Musíte jim zaplatit pojistky, které jsou strašně náročné, a to nemluvím o platu. O tom jsem vůbec nepřemýšlel a nevěřím, že bychom tímto směrem šli. Navíc si myslím, že kdyby se ti hráči rozhodli působit v Česku, zvolili by si tu nejkvalitnější soutěž.