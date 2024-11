Sparta - Třinec 4:1. Pražané ovládli první osmifinále Ligy mistrů díky úvodní části

V barvách Třince nechyběl útočník Ondřej Kovařčík, jenž se vrátil do mateřského týmu z Českých Budějovic.

„Do zápasu jsme výborně vstoupili, snad jsme ani nečekali, že to bude po první třetině 3:0. Padlo nám tam víceméně všechno, co jsme měli. Přišlo mi, že zápas hrozně pomalu utíkal. Bylo tam hodně vyloučení ve druhé a třetí třetině. Jsme ale rádi, že jsme dokázali dát ještě čtvrtý gól, skóre jsme trošku vylepšili a pojedeme do Třince za takového stavu,“ řekl novinářům po utkání Kousal.

Domácí se ujali vedení hned po 20 sekundách. Rozjetý Hyka se dostal před Mazance a překonal jej bekhendovým blafákem. V 4. minutě byl blízko vyrovnání Adámek, ale Kovář zasáhl. V čase 8:49 při Nedomlelově vyloučení zvýšil náskok po Irvingově nahození před třineckým gólmanem osamocený Kryštof Hrabík. Za 175 vteřin se radovali sparťané znovu, když se puk po Miklišově střele dorazil za Mazance bruslí Kousal a rozhodčí gól po přezkoumání videa uznali.

V úvodu druhé části se nepodařilo snížit z dorážky Kurovskému, který šel o chvíli později pykat na trestnou lavici, ale Oceláři se ubránili. Potom připravil Sikora šanci pro Daňa a ještě si vynutil faul. Třinec ale početní výhodu nevyužil a naopak v oslabení mohl navýšit rozdíl Kryštof Hrabík. Na druhé straně zahrozil Daňo a za Spartu měl možnost Hyka. Třinec se dočkal branky v čase 39:58, kdy se při Moravčíkově trestu prosadil z dorážky po Kundrátkově střele Kurovský.

V pokračujícím oslabení se Sparta ubránila a stejně tak i při Miklišově trestu, při kterém měl navíc po Horákově přihrávce v přečíslení další možnost Kryštof Hrabík. Oceláře mohl dostat vzápětí na kontakt Kundrátek. Udeřila naopak Sparta, když se po kombinaci Horáka a Chlapíka trefil z pozice mezi kruhy Irving. Výsledek se už nezměnil ani při vyloučení třineckého Daňa či domácího Najmana.

„Zapsali jsme start, pak jsme se to snažili dohnat, ale marně. Je to škoda, protože ve třetí třetině jsme měli dost přesilovek a mohli jsme něco proměnit. Sparta nás na konci zápasu ztrestala. Musíme teď vyhrát o čtyři branky, ale pro nás je teď páteční ligový zápas s Hradcem, na který se musíme maximálně připravit a vyhrát,“ prohlásil Kurovský.