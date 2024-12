Famózní obrat ve Växjö poslal hokejisty Sparty do semifinále Ligy mistrů

Tým Växjö vyhrál první třetinu 2:0. Ve 35. minutě snížil Lajunen, domácí Lakers pak sice získali do druhé přestávky zpět na svou stranu dvoubrankový náskok, ale v úvodu třetí části se postarali o vyrovnání Roman Horák a Jakub Krejčík. V 56. minutě poslal Joel Persson Växjö znovu do vedení, při hře bez gólmana ale otočili skóre na 5:4 Michal Moravčík a Michal Řepík. Poslední slovo měl pak Lajunen, jenž si v utkání připsal i dvě asistence.

Sparťané vyrazili na sever Evropy plni odhodlání odčinit neúspěch z domácího ledu. Jejich elán ale zchladil hned po dvou minutách a 48 sekundách Stjernborg, když poslal do odkryté branky gólmanem Kovářem vyražený kotouč po Blichfeldově zakončení.

Växjö – Sparta Sledovali jsme v podrobné reportáži

Pražané mohli brzy vyrovnat díky přesilovce, ta ale zůstala nevyužitá. Stejně dopadl i Hyka, jehož vychytal Aahman. V početní výhodě pak neuspěl ani švédský celek, ve 13. minutě zazvonil na brankovou konstrukci Robert. V 17. minutě už ale překonal Kováře střelec vítězného gólu z Prahy Rosén a postupové naděje hostů se rozplývaly. Odpovědět mohl Forman, strážce domácího brankoviště Ahman byl ale proti.

V nástupu do druhé třetiny se v obrovské příležitosti neprosadil ani Řepík. Další gól tak padl až po sérii vyloučení na obou stranách v končící 35. minutě. Lajunen při vlastním oslabení obral o puk chybujícího Roséna, vyrazil do úniku a zakončením po ledě snížil. Lakers velmi záhy přispěchali s odpovědí. Sparťané špatně vystřídali a potrestal je za to Agren.

Pražané měli ještě při nástupu do třetí části v součtu s prvním duelem tříbrankovou ztrátu, přesto se nevzdali. V čase 42:10 oživil jejich naděje povedenou tečí Horák, přesně po minutě vyrovnal účet dnešní bitvy na 3:3 se štěstím Krejčík, poté co Ahman vyrazil po jeho pokusu kotouč nad sebe a ten se po dopadu za jeho zády dostal až za brankovou čáru.

Domácí tým se zklidnil oddechovým časem, a když Persson necelých pět minut před koncem vyslal schovanou střelu zápěstím a Kovář máchl lapačkou do prázdna, zdálo se být rozhodnuto. V čase 57:24 ale sáhla k oddechovému času i Sparta, do hry se Pražané vrátili bez Kováře a Moravčík brzy zajistil stav 4:4.

Kovář zanedlouho odjel znovu na střídačku, Lakers byli blízko potvrzení postupu, ale jejich vyhození skončilo jen těsně vedle tyčky na spodním oblouku branky. Pokračování dramatu pak na druhé straně zařídil Řepík, když 64 sekund před sirénou pohotově přesměroval Krejčíkovu nabídku. V prodloužení podržel Spartu Kovář, pak Forman skvělou bekhendovou nahrávkou našel Lajunena a Pražané mohli slavit postup.

Växjö Lakers Växjö Lakers : HC Sparta Praha HC Sparta Praha 4:6P (2:0, 1:1, 1:4 - 0:1) první zápas 2:1 - postupuje tým HC Sparta Praha Góly:

02:48 Stjernborg (Blichfeld, Rasmussen)

16:10 Rosén (Strandberg, Gustafsson)

36:04 Aagren (McLaughlin, Robert)

55:13 Persson (Rasmussen) Góly:

34:53 Lajunen

42:10 Horák (Irving, Najman)

43:10 Krejčík (Lajunen, M. Vitouch)

57:55 Moravčík (Sobotka, Chlapík)

58:56 Řepík (Krejčík, Lajunen)

61:57 Lajunen (Forman, Moravčík) Sestavy:

Aahman (Larmi) – Lowe (A), Grandberg, Rosén, Giuttari, Wallenius, Persson (C), Martinsson – Stjernborg, Rasmussen, Blichfeld – Aagren, Henriksson, Robert – Gustafsson, Strandberg, Sylvegaard – Kulmala, Eriksson, McLaughlin – Svensson. Sestavy:

Kovář (Volevecký) – Mikliš, Krejčík, Kemiläinen, Moravčík, Irving, Mozík, Pavlák – Řepík (A), Sobotka, Hyka – O. Hrabík, Horák, Najman – Chlapík (A), Špaček, D. Vitouch – K. Hrabík, Lajunen, Forman (C) – M. Vitouch. Rozhodčí: Rohatsch, Schrader (GER) – Lundgren, Nyqvist (SWE) Přejít na online reportáž

Färjestad Karlstad Färjestad Karlstad : EC Red Bull Salzburg EC Red Bull Salzburg 6:0 (0:0, 3:0, 3:0) první zápas 1:3 - postupuje tým Färjestad Karlstad Góly:

21:38 Forsell (Nygren, Westfalt)

25:48 Westfalt (Tomášek)

31:59 Bergkvist (Steen)

48:41 ljungkrantz (Lindqvist)

49:44 Tomášek (Steen, Lindqvist)

56:40 Steen Góly:

Sestavy:

Lagace (Clara) – Nystrom, Groleau, Nygren, Solberg, Tornberg, Bergkvist, Wahlund – Tomášek, Johansson, Lindqvist – Steen, Kellman, Studenič – Forsell, Westfalt, Ljungkrantz – Bjorklund, Johansson, Alba Sestavy:

Tolvanen (Kickert) – Murphy, Robertson, Lewington, Genoway, Nienhuis, Stapelfeld, Wimmer, Sinn – Schneider, Nissner, Raffl – Hochkofler, Rowe, Huber – Thaler, Bouke, Krening – Auer, Wurzer

Fischtown Pinguins Fischtown Pinguins : Geneve-Servette HC Geneve-Servette HC 2:2 (0:0, 0:0, 2:2) první zápas 0:4 - postupuje tým Geneve-Servette HC Góly:

45:27 Bruggisser (Maegaard)

45:43 Urbas (Jeglič, Abt) Góly:

42:26 Bertagia (Völlmin, Lennström)

53:09 Manninen (Pouliot) Sestavy:

Franzreb (Gudlevskis, Graf) Grönlund, Raus – Urbas, Jeglič, Velič – Abt, Bruggisser – Mauermann, Vikingstadt, Görtz – Appendino, Eminger – Uher, Kinder, Scheel – Büsig, Bettahar – Herrmann, Wejse, Antonen. Sestavy:

Raanta (Mayer) – Le Coultre, Vatanen – Gramlund, Manninen, Praplan – Berni, Chanton – Bertaggia, Richard, Loosli – Lennström, Karrer – Pouilot, Palve, Jooris – Jacquemet – Imesch, Cavalleri, Vólllmin. Rozhodčí: Pražák, Šindel – Jürgens, Laguzov