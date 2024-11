Nejúspěšnější ročník projektu Sparťanská krev. Dorazilo přes tři tisíce dárců

„K pomyslným osmnáctinám Sparťanské krve jsme si nadělili velkou výzvu – posunout tento úžasný projekt o další krok vpřed. A nyní už víme, že se nám to podařilo. Počet dárců i množství darované krve jsme dokázali ztrojnásobit. Děkujeme všem fanouškům i široké veřejnosti, kteří svou účastí na odběrech opět nezištně pomohli druhým,“ říká Jakub Dlouhý, člen správní rady klubu HC Sparta Praha.

Osmnáctého ročníku projektu se zúčastnilo 3 255 osob. Darovat krev mohlo 3 014 z nich, z toho 423 osob dorazilo do odběrových místností vůbec poprvé. Podařilo se vybrat 1 356 litrů krve.

„Je to neuvěřitelné číslo a krásný projekt. Když přijde darovat tři tisíce lidí, tak se krve získá opravdu hodně,“ uvedl sparťanský trenér Pavel Gross.

Ke zvýšenému počtu dárců pomohlo zapojení dalších dvou pražských nemocnic. K tradiční Všeobecné fakultní nemocnici, s níž Sparta dlouhodobě spolupracuje, se přidala také Ústřední vojenská nemocnice a Fakultní Thomayerova nemocnice.

„Postupně bychom rádi navázali spolupráci s dalšími nemocnicemi, klidně i za hranicemi Prahy. Tento projekt si to zaslouží, má hluboký celospolečenský smysl,“ vyhlíží budoucí ročníky Jakub Dlouhý.

Ten předal zástupcům zúčastněných nemocnic také šek na čtvrt milionu korun. Částku se podařilo vybrat prodejem náramků, které si mohli pořídit ti, kteří krev darovat nemohli, ale i všichni ostatní. Výtěžek nemocnice využijí na nákup vybavení do vlastních transfúzních oddělení.

Dárci krve obdrželi jako dárek vstupenku na zápas Sparty. Stovky dárců sparťanské krve si užily v po strop zaplněné O 2 areně dojemný ceremoniál, během kterého vybraní dárci roztáhli přímo na ledové ploše obří srdce.

Slavnostní ceremoniál k 18. ročníku projektu Sparťanská krev:

Během něj vyprodaná O 2 arena tleskala fanynce Sparty a dárkyni krve a kostní dřeně Denise Šárové, která se právě na Sparťanské krvi zapsala do registru dárců a zachránila lidský život. Na ledě se setkala s další fanouškem, permanentkářem Danielem Klimentem, který naopak kostní dřeň kvůli léčbě onkologického onemocnění dvakrát potřeboval.

„Byly to pro mě moc silné emoce. Doufám, že osvěta Sparťanské krve se bude šířit pořád dál. Moc děkuji všem dárcům krve i těm, co se zapsali do registru dárců kostní dřeně,“ řekl Kliment zaplněné O 2 areně.

K podpoře projektu či přímo samotnému darování krve se připojilo několik osobností, například herci Jakub Štáfek s Davidem Novotným, moderátor Čestmír Strakatý či zpěvačka Karolina Neuvirthová s manželem Michalem, bývalým brankářem NHL a Sparty.

Svou krev už poněkolikáté darovala legenda fotbalové Sparty Jaromír Blažek, odběry absolvoval také sportovní ředitel Tomáš Divíšek či člen Klubu legend Patrik Martinec.

Projekt Sparťanská krev probíhá celoročně. Fanoušci mohou získat za odběry odměny díky kartě Sparťanského dárce krve, kterou klub založil před dvěma lety. Za každé čtyři odběry obdrží dárek, za šestnáct pak unikátní dres. První by si tak mohli nejčastější dárci obléknout už příští rok.