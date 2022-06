Mít v jednom útoku McDavida a syna Leona? Na play-off klidně, jinak bych je rozdělil, říká otec Peter Draisaitl

Slovenský tým v poslední sezoně ze soutěže odstoupil poté, co při zápase v Dornbirnu na ledě zkolaboval útočník Boris Sádecký a o pět dnů později zemřel. Dva dny nato byl v Bratislavě nalezen mrtev bývalý hokejista, generální ředitel a viceprezident klubu Dušan Pašek mladší.

Capitals se už neutkají se Znojmem, které na začátku května oznámilo, že v soutěži končí. Orli hráli mezinárodní rakouskou ligu s výjimkou jedné sezony od roku 2011.

„Dáváme to za pochodu dohromady. Není to snadné, přece jen slovenský trh není velký, ale snažíme se, chceme hrát. Hráče určitě najdeme,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Dělá vám tažení Edmontonu v play-off NHL radost?

Určitě ano, konečně se dostali přes první a druhé kolo, takže mám samozřejmě radost. Nejen kvůli synovi, ale celé organizaci.

Lidovky.cz: Komunikujete se synem mezi zápasy?

Sem tam si napíšeme, volání nechávám na Leonovi, jak má čas a energii. Určitě spolu nevoláme každý den, mají toho opravdu hodně.

Lidovky.cz: Jak vnímáte letošní sezonu Edmontonu? Určitě se zlomila směrem k lepším časům únorovým příchodem kouče Jaye Woodcrofta…

Měli tam jeden katastrofální měsíc, vypadalo to, že sezonu opět po solidním startu ztratí, ale s novým koučem tam nastaly určité pozitivní změny jak v celé organizaci, tak i na ledě. Prostě se rozjeli a ukázali, že v tom týmu určitý potenciál určitě je.

Lidovky.cz: Woodcroft je navíc nováčkem na pozici hlavního kouče v NHL.

To ano, ale své si odmakal, pracuje v lize čtrnáct let, prošel si všemi pozicemi, odvedl parádní práci na farmě v Bakersfieldu, takže z mého pohledu nastal ideální čas mu dát šanci nahoře a on ji chytil za pačesy.

Lidovky.cz: A zvládá i kontroverzního Evandera Kanea, který se v Edmontonu coby nechtěná osoba rozjel k parádním výkonům. Jak vy Kanea vnímáte?

Je fakt, že je svůj, žije ve svém světě, funguje možná trošku pro někoho podivně, na druhou stranu to profesně není nic, co by se nedalo koučovat. A je jasně vidět, že na ledě to funguje, že je pro Edmonton prospěšný (ve 43 zápasech základní části zapsal bilanci 22 branek + 17 asistencí, v play-off je s 13 góly nejlepším střelcem celé ligy).

Lidovky.cz: V bojích o Stanley Cup dal Woodcroft zase Connora McDavida s vaším synem Leonem do jednoho útoku. Je to podle vás ta nejlepší varianta pro ofenzivu?

Funguje to, vyhrávají, bodují, takže momentálně ano. V play-off není čas na jakékoliv zkoušení, vymýšlení variant. Trenérský tým musel udělat rozhodnutí, učinil ho a zatím to tak funguje. Každopádně si nemyslím, že je to vhodná volba pro delší časový úsek, tím myslím pro základní část sezony, protože pro mě je Leon primárně centr, takže ho raději vidím jako lídra vlastního útoku. Ale v play-off je třeba z týmu vytěžit maximum. A oni si samozřejmě na ledě rozumí.

Lidovky.cz: Je fakt, že jejich spolupráce funguje. McDavid má ve 13 zápasech 29 bodů, váš syn jen o bod méně. Podobné řádění v play-off dlouho k vidění nebylo…

Krásně se na to dívá, těší to hráče, fanoušky i nás, kteří k nim máme nejblíže coby rodinní příslušníci, ale říkám to vždy, osobní statistiky jsou skvělé jen do chvíle, kdy se daří i týmu. A úspěch v play-off se měří tím, zda na konci slavíte s trofejí, nebo skončíte v poli poražených. Vím, že Leon nebo Connor by vyměnili všechny individuální úspěchy za ten týmový. Pořád je to hokej, týmový sport, osobní statistiky jsou jen čísla na papíře.

Lidovky.cz: Bavíte se o tom se synem? Třeba i o tom, že Edmontonu sice letos ty tahy na trhu vyšly, ale pořád jde o tým, kterému není těžké dát gól. A obrana je pro úspěch základ. Nebo se to alespoň tvrdí.

Máte pravdu, že jejich výsledky jsou divoké, atypické pro play-off. (pousměje se) O úspěchu většinou rozhoduje obrana, vítězí ti, co dostávají minimum branek, ale zatím to klukům vychází. Uvidíme, jak se to v sérii s Coloradem vyvine. Je jasné, že Edmonton je daleko lepší v ofenzivě než v obraně. A je opravdu těžké říct, zda je to gólmanem, zda tam chybí ještě jeden špičkový bek, je to na těch útočnících, kteří si neplní defenzivní pokyny, nebo je to na souhře celé pětky směrem dozadu. Já osobně si myslím, že je to v tom posledním. Oni jsou schopni v průběhu zápasů hrát kvalitně na obou stranách hřiště, problém je, že to neumí předvádět po celý zápas, že nejsou konstantní.

Lidovky.cz: Zeptám se trochu jinak: Vás by bavilo trénovat takto ofenzivní tým, nebo byste z toho měl spíše více šedin a stresu?

Já si myslím, že každý trenér chce vyhrávat a zároveň také trénovat kvalitní hráče. Trénovat špičkové hráče, s tím určitě nemá žádný trenér problém. A Edmonton má špičkové hráče, takže není o čem. Ale budu se opakovat, hokej je týmový sport, takže na konci se počítá jen a pouze výhra.

Lidovky.cz: A jaké v tomto ohledu dáváte Edmontonu šance? Protože stojí dle všeho prognóz, aktuálních i těch předsezónních, proti největšímu favoritovi na Stanley Cup.

Uvidíme, jak to dopadne dneska v noci (v noci na pátek se hraje druhý zápas série, Colorado první duel doma vyhrálo 8:6 - pozn. redakce). Ten druhý duel může hodně napovědět, hodně ovlivnit celou sérii. Je pravda, že Colorado je aktuálně nejlepší tým v NHL, jsou opravdu skvělí ve všech ohledech. Takže uvidíme, jak se s tím kluci popasují. Co si budeme povídat, první duel proti Calgary v předchozí sérii také nedopadl (prohra 6:9), aby kluci další čtyři zápasy vyhráli. Ale je pravda, že Colorado je silnějším soupeřem než Calgary, takže jsme zvědav, zda najdou i teď způsob, jak sérii ovládnout.

Lidovky.cz: A věříte, že tu cestu Edmonton najde? Že letos si na Stanley Cup sáhnou? Protože McDavid i váš syn jsou pod velkým tlakem, všichni vidí, že umí rozhodovat zápasy, ale podobný příběh psal naposledy třeba i Ovečkin. Dokud si nesáhnete na Pohár…

Je to tak, jak říkáte. Já bych jim to opravdu přál, ale to asi nepřekvapí. Je jasné, že jsem tím největším fanouškem toho týmu. Nejen Leonův, ale i všech jeho spoluhráčů. Moc jim přeji, aby si na ten Stanley Cup alespoň jednou v kariéře sáhli, protože více v hokeji dosáhnout nejde. A letos k tomu mají opravdu zatím nejblíže. Ten druhý duel v Coloradu hodně naznačí, zda mají šanci dojít do finále, udělat ten další krok, nebo ne.

Lidovky.cz: Takže je to více než úspěch s reprezentací na světovém šampionátu? I pro vašeho syna?

Rozhodně. To se nedá vůbec srovnávat. Proti Stanley Cupu je mistrovství světa nic.

Lidovky.cz: Znamená to, že pokud by se Edmonton dostal do finále, že odletíte do Ameriky podpořit syna osobně?

No, je pravda, že jsem tam byl, když hráli první kolo proti Los Angeles (Edmonton vyhrál 4:3 na zápasy), tak jsme se v odlehčeném tónu bavili, že kdyby se do finále dostali, že bych zase přiletěl, ale uvidíme. Mám tu v Bratislavě práce nad hlavu, Capitals pro mě jsou v tuto chvíli absolutní prioritou. Takže až si splním své úkoly tady a kluci se případně dostanou do finále, tak to mohu řešit. Teď je to předčasné.