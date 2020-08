Stloukal o pokutě a podmíněném zákazu: Nebudu se omlouvat, nemám za co. Jdu příkladem

Brno Trenéra Martina Stloukala nepřekvapila pokuta ani podmíněný zákaz činnosti. Takový trest mu udělila disciplinární komise hokejového svazu za domnělá rasistická slova v nahrávce z kabiny dorostenců Techniky Brno a následné maření činnosti DK. Stloukal se hodlá bránit. „Protože nejsem žádný sabotér a ty výroky jednoznačně rasistické nejsou,“ říká rázně.

Kauza táhnoucí se od června se tak zjevně ani teď nedobrala svému konci. Pro připomenutí, nejen hokejové prostředí vzrušilo uniklé audio, kde můžete slyšet Stloukalův emotivní projev svěřencům za to, že dorazili nepřipravení na trénink.

„Nechci vidět, že budete žrát nějaký čínský přejetý psy, kebaby u těch cikánů smradlavejch, špinavejch. Nebo pizzu, tak to ani náhodou, hošánci,“ zaznívá vedle dalšího.

„Je logické, že svaz neuzná, že udělal chybu, jak se k tomu postavil,“ říká Stloukal.

Disciplinární komise vedená předsedou Josefem Řezníčkem za to Stloukala ve středu potrestala „zákazem činnosti na dva měsíce s podmínečným odkladem na zkušební dobu do 31. 12. 2020 a finanční pokutou ve výši 10 000 Kč za maření činnosti komise“.

Mařil jste činnost disciplinární komise?

Že bych sabotoval něčí práci? Jestli mi to někdo podsouvá, je úplně vedle. Já využil práva nevyjádřit se. Přišel mi dopis, volal mi i předseda Josef Řezníček, já mu řekl, že můj právní zástupce je mimo republiku a nevím, jestli se stihne vrátit, než to začnou projednávat.

Martina Stloukal během svého působení ve Znojmu.

Nestihl.

Ne a já se necítím komfortně vyjadřovat se bez jeho schválení. Zároveň jsem Pepovi řekl, že ani necítím potřebu a důvod se vyjadřovat, vše jsem už řekl.

Ale ještě jste se neomluvil. Pořád odmítáte?

Stále. Nebudu se omlouvat, nemám za co. Nerozumím tomu, o co svazu jde.



Počkejte, přece víte, že o ty výroky v nahrávce. Svaz je považuje za rasistické.

Jenže nejsou, je to jednoznačná nadsázka. 91 procent lidí to tak pochopilo. Přece se tu nebudeme točit kolem mého způsobu vyjadřování, nemůžu se zavděčit všem. Bude mi padesát let, něco jsem zažil a nenechám se vychovávat někým jen proto, že má nějaký problém. Zareagoval bych, kdyby s tím měla problém většina společnosti. Ale neměla.

Nepřemýšlel jste nad tím, že se prostě omluvíte, abyste měl klid?

Ta otázka sedí, jenže jak bych to mohl udělat? Zaprvé z důvodu výchovného, my těm děckám musíme jít příkladem, ukázat, že jsme zásadoví, že si za něčím stojíme. Že něco dělám doopravdy a nemlátím slámu. Jsou chvíle, kdy je potřeba říct: Dost, tady je hranice. A zadruhé si sám sebe vážím.

Jste připravený zaplatit pokutu ze svého?

Jasně, rozhodně.

Zároveň se chcete bránit, že?

Určitě se odvolám. Je to trochu ostuda, ale musím to nechat na právním zástupci, protože neznám disciplinární řád. To se omlouvám. Každopádně chci vysvětlit, že nejsem žádný sabotér.

Já myslel, že nic vysvětlovat nechcete.

Abyste mě nechápal špatně, vlastní trenérské počínání určitě vysvětlovat nebudu, potřebuju ale říct, že jsem disciplinárku neignoroval. To by byl špatný stav, kdybych se tvářil jako sabotér.

Jak na kauzu reagoval váš tým?

Děti trénují naplno, přišlo teď pět nových hráčů samo od sebe a jediný z rodičů si na mě nestěžoval. Dám vám příklad.



Prosím.

Jeden z nově příchozích se do týmu nevešel, řekli jsme mu, ať hledá štěstí jinde. Jenže přišel jeho otec a řekl: Ne, já tady zaplatím příspěvky i ubytování a zůstane u vás! My ho proto posíláme na hostování do Žďáru nad Sázavou, ale trénovat bude s námi, protože to otec zaplatí. Tak proč bych se měl obhajovat, když zažívám tohle.

To vás asi musí těšit.

Hrozně moc, to mě drží a připomíná mi to, že dělám věci správně. Člověk se musí orientovat podle výsledků práce. A ta moje, to, čím se odlišuju, přináší užitek. O to víc tou cestou půjdu.

Takže dorostenci makají.

Byli dokonce na uznávaných testech v Ústavu sportovní medicíny v Brně, kde dokážou změřit, jak si sportovec vede. A ty výsledky se nedají oddiskutovat, kluci jsou na úrovni.