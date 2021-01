Strašně jsem si to užil, ale je to pořád jen začátek, vzkazuje Hertl po skvělém comebacku do NHL

San Jose Český hokejový útočník Tomáš Hertl si podle svých slov nemohl lepší vstup do nové sezony NHL přát. Dvěma góly a jednou asistencí pomohl ve čtvrtek k vítězství San Jose na ledě Arizony 4:3 po samostatných nájezdech. Sedmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie nastoupil poprvé od loňského 29. ledna, kdy si v duelu proti Vancouveru přetrhl přední zkřížený i vnitřní postranní vaz v levém koleni.

„Strašně jsem si to užil. Přeci jen to byl skoro rok, což není krátká doba. Jsem rád, že jsem se i prosadil, protože radovat se se spoluhráči je super. Hlavně mě potěšilo, že jsme vyhráli, protože je to takový příjemný start do sezony. Ale je to pořád jenom začátek,“ řekl Hertl v rozhovoru poskytnutém agenturou Sport Invest, která jej zastupuje.

Hned v úvodní třetině se ve 13. a 17. minutě zapsal dvakrát mezi střelce. V prvním případě využil přesilovou hru a zařídil Sharks vedení 2:0. „Lepší start jsem si fakt asi přestavit nemohl. Dát v první třetině hned dva góly... Určitě mi štěstíčko přálo a byl jsem strašně rád, že jsem se mohl hned takto v prvním zápase po té době trefit,“ navázal Hertl.

Radost měl ohromnou. „Ale hlavně jsem byl rád za náš tým. Minulou sezonu jsme měli častý problém, že jsme prohrávali hned na začátku, takže bylo příjemné po první třetině vést 2:0. Byl jsem rád, že jsem mohl takto pomoct týmu góly,“ podotkla jedna z hlavních opor týmu San Jose, který skončil v minulé sezoně v Západní konferenci poslední a letní dohrávka přerušené sezony kvůli pandemii koronaviru se ho netýkala.

I proto byli Sharks rádi, že zkrácený nový ročník začali vítězně. „První třetina od nás byla dobrá, ale potom to nebyl úplně nejlepší výkon. Od druhé třetiny nás Arizona tlačila, měli hodně šancí a nebýt Martina Jonese v bráně, který chytal fakt neskutečně, tak to mohlo být úplně jinak,“ ocenil Hertl jednatřicetiletého gólmana.

„Hrozně nás podržel a víme, že do dalšího zápasu musíme i přes výhru být lepším týmem, protože jsme jim dovolili hodně šancí. Mohli vyrovnat i dřív. Držel to až do konce, jen taková blbá náhoda, že jsme dostali tři sekundy před koncem gól,“ komentoval Hertl vyrovnávací branku Phila Kessela na 3:3.

V nájezdech zařídil domácím vítězství Logan Couture. „Hned po vyrovnání jsme si říkali, že se nedá nic dělat, máme prodloužení, abychom to dotáhli o ten bod, který potřebujeme. Oba týmy měly šance, gólmani podrželi a rozhodly až nájezdy, ale jsou to hrozně cenné dva body díky Martinu Jonesovi,“ dodal Hertl.

Na ledě strávil 21 minut a 57 sekund v centru třetího útoku s Evanderem Kanem, jemuž asistoval u gólu na 3:1, a Johnem Leonardem. „Cítil jsem se celkem dobře. Nic nebolelo, nic mě netrápilo. Po tom roce to člověku ještě potrvá, abych se cítil, jak bych chtěl, ale na nic si nemůžu stěžovat. Tak doufám, že to tak i zůstane a budu moct odehrát celou sezonu,“ doufal Hertl, jehož kariéru zranění provázejí.

„Měl jsem hodně prostoru, snažil jsem se ho využít naplno a doufám, že to ještě bude v dalších zápasech lepší a lepší. Hlavně doufám, že budeme vyhrávat, protože start je hrozně důležitý. Určitě je potřeba pro tým získat co nejvíc bodů, abych byli co nejvíc v klidu,“ podotkl.

V Západní divizi se budou Sharks potkávat vedle Arizony ještě s Anaheimem, Coloradem, Los Angeles, Minnesotou, San Jose, St. Louis a Vegas. „Určitě se těším na další zápasy a doufám, že budeme dál vyhrávat, ale bude to těžké, protože hrajeme jen s naší divizí a rivalita tam bude velká. Jsou tam hodně dobré týmy a bude to boj o každý zápas a musíme na to být hodně dobře připravení,“ podotkl.

V nabitém programu bude podle něj důležité rozložit síly a dobře odpočívat. „Určitě je to něco jiného. Těch zápasů bude hodně. My to nemáme tak hrozné, protože hrajeme každý druhý den a pak hrajeme až od února pravidelně soboty a neděle dva zápasy ve dvou dnech. Bude to nabývat a bude teď hodně důležitá regenerace, protože moc volna mezi zápasy nebude. Určitě se trenér bude snažit hrát co nejvíce na čtyři lajny, aby nikoho nezavařil,“ dodal Hertl.